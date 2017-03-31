Тренировочная группа биатлониста Шипулина будет сохранена

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Как сообщил ТАСС председатель тренерского совета СБР Владимир Барнашов, вместе с Шипулиным будет тренироваться его партнер по «золотой» эстафете на Олимпийских играх 2014 года в Сочи Алексей Волков.

«Группа сохранена, Шипулин и Волков будут работать у Крючкова. Они будут искать точки соприкосновения с тренерским штабом сборной таким образом, чтобы можно было несколько раз провести совместные сборы», — сказал Барнашов.

Шипулин, который по итогам международного сезона занял второе место в общем зачете Кубка мира, уже не первый год работает в группе тренера Андрея Крючкова, отдельно от основной сборной России. Член правления СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов настаивает на том, чтобы к следующему сезону Шипулин готовился в общей группе.

Сам спортсмен отмечал, что его результаты упадут, если он поменяет систему подготовки к сезону.

Формально решение о сохранении группы Шипулина теперь должно утвердить правление СБР.