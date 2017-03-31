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31 марта 2017, 17:50 | Биатлон | ТАСС

Тридцать восемь российских биатлонистов будут претендовать на участие в Олимпиаде-2018

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) определит круг из 19 биатлонистов и 19 биатлонисток, которые будут претендовать на участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Владимир Барнашов.

В пятницу в Тюмени прошло заседание тренерского совета СБР на котором обсуждалась подготовка команды к олимпийскому сезону. Увеличить
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В пятницу в Тюмени прошло заседание тренерского совета СБР, на котором обсуждалась подготовка команды к олимпийскому сезону.

«В состав вошли все наши лидеры, по 18 мальчиков и девочек. Плюс один биатлонист и одна биатлонистка будут включены дополнительно после чемпионата России. Все эти спортсмены будут вызваны на углубленное медицинское обследование. На его основе будут определены спортсмены, которые продолжат подготовку к Олимпийским играм», — рассказал Барнашов.

Собеседник агентства отметил, что предварительный список участников Игр формировался на основе положения по формированию спортсменов, попадающих на централизованную подготовку. В их числе, в частности, есть олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Дмитрий Малышко, которые неудачно провели минувший сезон.

Ранее в пятницу Барнашов сообщил, что численный состав мужской и женской команд будет сокращен, в каждую из них войдет 8−10 спортсменов.

Предложение тренерского совета должно быть утверждено правлением СБР.
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