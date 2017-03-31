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31 марта 2017, 17:25 | Биатлон | Чемпионат.com

Кравцов: На тренерском совете итоги сезона подвели, но без оценок

В Тюмени состоялось заседание тренерского совета Союза биатлонистов России, который заслушал и обсудил отчёты о результатах прошедшего сезона от главного тренера сборных команд Александра Касперовича и старших тренеров мужской и женской сборных (Рикко Гросса, Андрея Падина, Виталия Норицына, Валерия Медведцева), а также старшего тренера по резерву Максима Ихсанова.

Окончательная оценка работы тренеров, а также решение по кандидатурам для работы со сборными командами в олимпийском сезоне будут оглашены после совещания членов правления СБР.

«На тренерском совете были высказаны как конструктивные, так и не совсем уместные предложения. В общем счёте тренерский совет свёл всё к конструктиву. Тренеры субъектов завтра внесут свои конкретные предложения как по тренерскому составу сборной, так и по спортсменам. Итоги сезона были подведены, но без шкалы оценок удовлетворительно/неудовлетворительно», — сказал президент СБР Александр Кравцов.
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