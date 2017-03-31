Антон Шипулин: Мы с Фуркадом заранее договорились поднять рейтинг биатлона

— В уходящем сезоне вы наконец выиграли золото на чемпионате мира, стали вторым в общем зачете Кубка мира. Однако некоторые болельщики и специалисты уверены, что и это — не те результаты, которым можно радоваться, поскольку вы способны выигрывать личные гонки на чемпионате мира и бороться с Фуркадом за Большой хрустальный глобус.

— Точно так же говорят мои амбиции (улыбается). Тема сложная. Действительно, сезон хороший, но я понимаю, что способен и на большее. На чемпионате мира я как минимум в трех гонках мог заезжать в призы. Мешал тот самый один выстрел. Но об этом много сказано. В целом оцениваю сезон на «четыре с минусом». Все-таки стал чемпионом мира, и от этого никуда не деться. Да и девять личных медалей на Кубке мира — неплохо. Но, конечно, есть к чему стремиться.

— Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев говорил, что, если бы не Фуркад, вы были бы уже двукратным победителем общего зачета. Можно ли рассуждать в таких тонах?

— Рассуждать можно о чем угодно. Если бы не один промах, если бы прошел габарит, если бы лучше ехали лыжи, если бы солнце не слепило… Но в спорте всерьез говорить в сослагательном наклонении нельзя. Этим ты проявляешь свою слабость. Вот Фуркад сейчас показывает, каким должен быть идеальный спортсмен. И я рад, что мы бегаем с ним в одно время. Мартен заражает своей жаждой побед и умением бороться в любой ситуации. Взять концовку этого сезона — он уже досрочный его победитель, его подруга вот-вот родит второго ребенка, а Фуркад все равно едет в Холменколлен. Вот насколько сильная у него мотивация! В итоге он выиграл абсолютно все глобусы по итогам сезона. Нам всем есть чему у него поучиться.

— Но ведь француз не только вдохновляет, но еще и надламывает соперников своей непобедимостью. Разве нет?

— Все разные, кому-то больше везет в спорте, кому-то в любви. И я считаю, что мое главное достижение в жизни не медали, а чудесная семья, сын, которым я безумно горжусь. При этом спорт, конечно, один из главных приоритетов в жизни. Но даже когда у меня не получаются гонки, начинаю «грузить» себя, вспоминаю, что у меня есть семья, — и быстро успокаиваюсь. С осознанием этого все остальное переносится гораздо легче. Да, я только второй в этом сезоне. Уже смирился с этим. Но семья не дает мне унывать, а амбиции говорят, что это отличное место для шага вперед.

У ГУБЕРНИЕВА ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ПОЭТОМУ ЗВАЛ ЕГО НА СЦЕНУ

— Если перейти к частностям, то в этом сезоне у вас худший с сезона-2010/11 процент попаданий из положения стоя. Анализировали с тренером Андреем Гербуловым, с которым работаете над стрельбой, причину этого?

— Конечно. В первую очередь дело в моей психологии. Но мои тренеры не намерены с этим мириться. Они с Андреем Крючковым говорят, что думать я могу о чем угодно, но они будут исправлять мои ошибки функционально. Тренеры уже наработали специальные планы на межсезонье, и мне будет очень интересно их опробовать. Крючков и Гербулов относятся к этой проблеме даже жестче, чем я мог бы представить.

— В этом сезоне вы вышли на восьмое место в истории по количеству личных подиумов за карьеру. Для вас это повод для гордости?

— Прекрасно понимаю, что молодые спортсмены растут и будут нагонять в этом плане. Поэтому хотелось бы к окончанию карьеры быть хотя бы в пятерке. Хотя, когда вижу результаты Фуркад и Оле Эйнара Бьорндалена, мне становится грустно.

— Тогда давайте о приятном. Исполнение гимна в Хохфильцене — самый яркий момент сезона?

— Финиш с флагом и гимн, безусловно, лучшие спортивные моменты сезона для меня. Они врежутся в память, наверное, навсегда. Даже если буду стареньким, интернет мне напомнит обо всем. А с перепутанным гимном получилось даже лучше.

— Благодаря Дмитрию Губерниеву.

— Да, он не растерялся. Выхватил микрофон у ведущего и сделал все красиво. Я звал его на сцену, поскольку слышал, какие великолепные у Дмитрия вокальные данные (смеется). Он бы нам точно помог. Тем более что у меня голос и слух просто никакие. Даже немного стыдно было петь. А вот Дима бы нас заглушил, и все было бы нормально (смеется).

ПОДВОДКА К ПХЕНЧХАНУ НАЧАЛАСЬ ЕЩЕ В ПРОШЛОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ

— Вы — единственный из нашей команды, кому удалось провести стабильный сезон. Есть понимание, за счет чего это получилось и как это повторить?

— Перед этим соревновательным годом мы заложили серьезную функциональную базу. Если честно, прошлым летом мы готовились с прицелом к олимпийскому сезону. Нам нужно было проделать большой объем работы, выполнить огромное количество циклических нагрузок, заложить силовой фундамент. Успеть проделать все это за одно межсезонье было бы нереально. В результате у меня были спады в плане «взрыва», я проигрывал финиш, стал медленнее на некоторых участках. Но если говорить о дистанционной скорости, то я ничего не потерял. И теперь наша задача — выходить на новый уровень, наложить на объемы скорость. Все это было запланировано Крючковым и Гербуловым заранее.

Очень надеюсь, что их план позволит набрать мне лучшую форму в своей жизни к Олимпийским играм. Верю им и готов выполнять любую нагрузку, которую они дадут.

— Но вы же и так постоянно работаете на пределе. В чем можно добавить для качественного сдвига вперед?

— Важна работа над нюансами. Той объемной базы, которая была заложена в прошлом году, должно хватить и на этот. Это не значит, что сейчас мы будем тренироваться меньше, — мы будем работать более точечно. Чем больше я готовлюсь у Крючкова, тем больше осознаю, что та валовая работа, которая была раньше, мне не подходит. Чтобы рассчитывать на результат, не достаточно просто тренироваться по три-четыре часа. Важны детали.

— О работе над которыми во время централизованной подготовки думать не приходится.

— Да, нельзя делать тренировочный винегрет. Готовить всех по одному плану, на мой взгляд, не очень правильно. Да, есть физиологически похожие спортсмены, и им нужна похожая работа. Но когда в команде восемь человек, один весит 60 км, а другой — 80 кг, у них совершенно разное строение мышц, отличные сердечно-сосудистая и капиллярная системы, разные уровни психологической устойчивости — их просто нельзя грести под одну гребенку. Чем больше индивидуальной работы будет проводиться со спортсменом, тем выше будет его результат.

— Достаточно ли вам одного Алексея Волкова в своей группе? Возможно ли появление еще хотя бы одного спортсмена?

— После Олимпиады мы готовились с Волковым вдвоем — и тот год получился лучшим для меня. Слышал мнения, будто Алексей плохой спарринг-партнер, поскольку он слабее меня. Это совершенно не так! Летом он дает мне фору даже в функциональной подготовке, не говоря уже о стрелковой.

Что касается пополнения нашей группы, то тут не все так просто. Портить чьи-то отношения мы не собираемся. И говорить о чем-то можно, только если спортсмен сначала обговорит все со своим тренером и с руководством. После этого будем обсуждать с нашими тренерами. Но если мы и дальше продолжим готовиться только с Алексеем, это будет нормально. Мне с ним очень комфортно. Да и вообще, чем меньше народу, тем больше кислороду (смеется). Тренеры уделяют много времени нашим ошибкам, благодаря чему мы работаем более акцентированно.

ЗЛИТЬ НАС МОЖНО ДОЛГО, НО КОГДА МЫ ОТВЕТИМ — МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ

— Помимо всего прочего, этот сезон получился необычайно скандальным. Все эти громкие заявления, нерукопожатия и недопонимания сильно выматывают?

— Если честно, да. Любой эмоциональный выплеск сказывается. Силы, которые могли бы помочь в гонке, уходят в другое русло. По ходу сезона я старался не зацикливаться на этом, но на чемпионате мира не обошлось без некрасивой истории. Хотя вы же знаете, мы с Фуркадом заранее договорились обо всем, чтобы поднять рейтинг биатлона.

— Под конец сезона все в этом плане успокоились. Все, кроме чехов и, в частности, Габриэлы Коукаловой. Вас задевает ее позиция, когда она говорит, что если Кубок мира будет в Тюмени, то она его пропустит?

— Ничего хорошего в таких словах нет. Становится грустно, когда спортсмены себя так ведут. Мы можем бегать где угодно, и переносами соревнований наказывают не нас, а город и болельщиков. Которые вообще ни в чем не виноваты. Я знаю, сколько сил и энергии вложил в биатлон губернатор Тюменской области Владимир Якушев, и мне очень обидно за него. А болельщики? Моя сестра Анна Маслова возглавляет биатлонный фан-клуб, организует поездки людей на различные этапы, и я из первых уст слышал, что пострадало много обычных людей, которые заранее бронировали билеты и проживание на этап в Тюмени. Эти болельщики были очень разочарованы, и я их понимаю.

В этой связи мне хочется спросить у спортсменов, которые позволяют себе подобные высказывания: для чего вы это делаете? Мы же приезжаем в ваши страны, спокойно общаемся с вашими болельщиками, фотографируемся с ними и желаем всем только добра. Но чешская команда, похоже, слишком недовольна тем, что чемпионат мира-2021 достался Тюмени, а не Нове-Место.

— В следующем сезоне вы, на правах лидера команды, будете продолжать доказывать тем же чехам нашу точку зрения или это бесполезно и лучше сосредоточится на стартах?

— В этом году мы уже показали зубы, и теперь многие понимают, что к нам лучше не лезть. И я надеюсь, что в следующем все будет спокойно. Но если к нам будут относиться агрессивно, мы дадим отпор. Мириться с бесконечными обвинениями не собираемся. Русский менталитет такой, что злить нас можно долго, но когда мы ответим — мало не покажется. Очень не хотелось бы никаких конфликтов, но если потребуется, я всегда готов защитить свою команду и честь страны. Тыкать нас в грязь лицом никому не позволю.

Звезды своих стран должны понимать, что у себя они медийные личности, и что к их словам прислушиваются люди. Неосторожные заявления могут привести к большому резонансу не только в спорте, но и в политике. Поэтому неприятно, когда угля в топку добавляют спортсмены из нашего вида спорта. Давайте выяснять отношения на спортивных аренах!

РАЗГОВОРЫ ЗАБИРАЮТ МНОГО ЭНЕРГИИ

— Вы уже полторы недели дома. Удалось более или менее отдохнуть от биатлона?

— Да. Для меня лучший отдых — это провести время с семьей. Тут же переключаюсь от спорта, и напряжение, которое присутствует по ходу всего сезона, спадает. Конечно, хотелось бы уже вообще поставить лыжи в угол и уехать с друзьями на рыбалку или куда-нибудь в лес, но сезон пока еще не закончен.

— Лидер лыжной сборной страны Сергей Устюгов сетует, что сейчас устает больше, чем во время сезона, — слишком выматывают постоянные просьбы об интервью, внимание. Вы с этим живете уже семь лет, что посоветуете Сергею?

— Это действительно становится откровением для многих спортсменов. Ты вышел на пик, показываешь хорошие результаты, но вместе с тем появляется и вторая сторона медали — внимание извне. Приходится расставлять приоритеты. По себе знаю, что, если бы я соглашался на все интервью и мероприятия, мне бы физически ни на что больше не хватало бы времени. Многим приходится отказывать, некоторые обижаются. Прошу у них прощения за это. Но разговоры забирают много энергии, спортсмены жертвуют не только временем, но и своим восстановлением. Это тоже нужно понимать.

— Это же с вами была история, когда сменили номер телефона, не успели дать его никому из близких, а уже вечером вам на него позвонили с просьбой об интервью?

— Да… Я каждый год меняю номера, но и это не всегда помогает. Бывает, даже ночью звонят — не все имеют представление о разнице во времени и твоем местоположении. Отдыхаешь после тренировки, а у тебя вибрирует телефон. Просыпаешься, понимая, что этот номер знают только близкие и знакомые, тут же отвечаешь. И когда в ответ слышишь: «Антон, здравствуйте, мы хотели бы взять у вас интервью», — можете представить, какие эмоции это вызывает.

— Некоторые недоумевают: почему тот же Устюгов бежит по полной программе на чемпионате России, а ряд биатлонистов свой аналогичный турнир пропускает?

— Не могу говорить за Сергея, не знаю, в каком он состоянии. Могу сказать только за себя. Убежден, что в спорте нужно расставлять приоритеты. И если мы хотим хорошо выступать на главных стартах, чем-то нужно жертвовать. Тот же Мартен Фуркад пропускал некоторые эстафеты по ходу сезона. Нужно чувствовать свой организм, иначе в какой-то момент он скажет: «Стоп, я устал». В этом сезоне я несколько раз был в пограничных состояниях, когда понимал, что еще немного — и я заболею. Сбавлял обороты. В результате удалось провести год более или менее ровно. Хотя сейчас я выжат очень сильно.

Что касается чемпионата России, то дело тут еще в том, что нынешний подготовительный сезон я планирую начать раньше обычного. В апреле поеду на море, но буду там не просто купаться, отдыхать и бегать трусцой — хочу взять с собой шоссейный велосипед, станки, оборудование. И уже с конца апреля приступлю к серьезной подготовительной работе. Получается, что у меня даже месяца отдыха не набирается — после закатки останется всего 15 — 20 дней. Ведь и этот сезон еще не закончен. Нужно закатываться, а может, и выступать.

— Где же?

— Возможно, пробегу гонку в Тюмени на чемпионате страны. Посмотрим по состоянию. В этом сезоне я отбегал порядка 39 стартов, а это не так просто. У меня есть желание продолжать соревноваться, но нужно понимать, что впереди олимпийский сезон, и надо сконцентрироваться на нем. Все-таки организм — не железный. Очень часто спортсмену идут на пределе, это может сказаться в любой момент. К началу целенаправленной подготовки к Пхенчхану я должен быть полностью восставлен и готов к любым нагрузкам.

ДЛЯ МЕНЯ СЕМЬЯ ВАЖНЕЕ ОЛИМПИЙСКОГО ЗОЛОТА

— Впереди ваша третья Олимпиада. По сути, венец карьеры. Чем меньше времени будет до Пхенчхана, тем больше давления на вас будет оказываться. Как собираетесь с этим справляться?

— Чем меньше я буду читать прессы и слушать советчиков, тем будет лучше. Тогда я буду реже думать об Олимпиаде. Это именно то, что нужно. На самые важные старты нужно выходить с тем же настроем, что и на обычный этап Кубка мира. Возвышать эти соревнования в своем сознании нельзя. По себе знаю, что чем больше хочешь, тем меньше получается. А нужно просто показать все, что умею.

— Хотя бы в малейшей степени будете поглядывать на Кубок мира в следующем сезоне?

— Понятно, что подводка будет идти именно к Олимпийским играм. И если нужно будет дополнительно отдохнуть или потренироваться и пропустить ради этого какие-то этапы — не задумываясь пойду на это. Но это не значит, что на гонки я не буду выходить с мыслью о победе.

— Одна известная спортсменка сказала: «Если ты выполнил норматив Мастера спорта международного класса, то не зря пошел в спорт. Если ты выиграл Олимпийские игры, не зря прожил жизнь». Согласны с этим выражением?

— Оно двоякое. Я считаю, что святое для каждого человека — его семья. Для меня это важнее, чем стать олимпийским чемпионом. Очень здорово, когда ребенок занимается спортом, мечтая высшей награде — и добивается этой цели. И мне крайне приятно осознавать, что эту свою мечту я реализовал. Но ведь если бы это было моей единственной задачей, то после Сочи я мог бы поставить на себе крест, поскольку в жизни было бы больше нечего желать. Это тоже неправильно. Спорт — это определенный промежуток в жизни. Он может быть успешным, а может и нет. Если он удался — это здорово. Но даже если нет — это не повод опускать руки. Всегда нужно идти дальше.