Антон Шипулин: Мы с Фуркадом заранее договорились поднять рейтинг биатлона
Сегодня в Тюмени состоится тренерский совет Союза биатлонистов России, который подведет итоги сезона. Накануне этого события свою оценку прошедшим четырем месяцам в эксклюзивном интервью «СЭ» дал лидер нашей мужской сборной, олимпийский чемпион Антон Шипулин.
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— В уходящем сезоне вы наконец выиграли золото на чемпионате мира, стали вторым в общем зачете Кубка мира. Однако некоторые болельщики и специалисты уверены, что и это — не те результаты, которым можно радоваться, поскольку вы способны выигрывать личные гонки на чемпионате мира и бороться с Фуркадом за Большой хрустальный глобус.
— Точно так же говорят мои амбиции (улыбается). Тема сложная. Действительно, сезон хороший, но я понимаю, что способен и на большее. На чемпионате мира я как минимум в трех гонках мог заезжать в призы. Мешал тот самый один выстрел. Но об этом много сказано. В целом оцениваю сезон на «четыре с минусом».
— Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев говорил, что, если бы не Фуркад, вы были бы уже двукратным победителем общего зачета. Можно ли рассуждать в таких тонах?
— Рассуждать можно о чем угодно. Если бы не один промах, если бы прошел габарит, если бы лучше ехали лыжи, если бы солнце не слепило… Но в спорте всерьез говорить в сослагательном наклонении нельзя. Этим ты проявляешь свою слабость. Вот Фуркад сейчас показывает, каким должен быть идеальный спортсмен. И я рад, что мы бегаем с ним в одно время. Мартен заражает своей жаждой побед и умением бороться в любой ситуации. Взять концовку этого сезона — он уже досрочный его победитель, его подруга
— Но ведь француз не только вдохновляет, но еще и надламывает соперников своей непобедимостью. Разве нет?
— Все разные,
У ГУБЕРНИЕВА ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ПОЭТОМУ ЗВАЛ ЕГО НА СЦЕНУ
— Если перейти к частностям, то в этом сезоне у вас худший с сезона-2010/11 процент попаданий из положения стоя. Анализировали с тренером Андреем Гербуловым, с которым работаете над стрельбой, причину этого?
— Конечно. В первую очередь дело в моей психологии. Но мои тренеры не намерены с этим мириться. Они с Андреем Крючковым говорят, что думать я могу о чем угодно, но они будут исправлять мои ошибки функционально. Тренеры уже наработали специальные планы на межсезонье, и мне будет очень интересно их опробовать. Крючков и Гербулов относятся к этой проблеме даже жестче, чем я мог бы представить.
— В этом сезоне вы вышли на восьмое место в истории по количеству личных подиумов за карьеру. Для вас это повод для гордости?
— Прекрасно понимаю, что молодые спортсмены растут и будут нагонять в этом плане. Поэтому хотелось бы к окончанию карьеры быть хотя бы в пятерке. Хотя, когда вижу результаты Фуркад и Оле Эйнара Бьорндалена, мне становится грустно.
— Тогда давайте о приятном. Исполнение гимна в Хохфильцене — самый яркий момент сезона?
— Финиш с флагом и гимн, безусловно, лучшие спортивные моменты сезона для меня. Они врежутся в память, наверное, навсегда. Даже если буду стареньким, интернет мне напомнит обо всем. А с перепутанным гимном получилось даже лучше.
— Благодаря Дмитрию Губерниеву.
— Да, он не растерялся. Выхватил микрофон у ведущего и сделал все красиво. Я звал его на сцену, поскольку слышал, какие великолепные у Дмитрия вокальные данные (смеется). Он бы нам точно помог. Тем более что у меня голос и слух просто никакие. Даже немного стыдно было петь. А вот Дима бы нас заглушил, и все было бы нормально (смеется).
ПОДВОДКА К ПХЕНЧХАНУ НАЧАЛАСЬ ЕЩЕ В ПРОШЛОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ
— Вы — единственный из нашей команды, кому удалось провести стабильный сезон. Есть понимание, за счет чего это получилось и как это повторить?
— Перед этим соревновательным годом мы заложили серьезную функциональную базу. Если честно, прошлым летом мы готовились с прицелом к олимпийскому сезону. Нам нужно было проделать большой объем работы, выполнить огромное количество циклических нагрузок, заложить силовой фундамент. Успеть проделать все это за одно межсезонье было бы нереально. В результате у меня были спады в плане «взрыва», я проигрывал финиш, стал медленнее на некоторых участках. Но если говорить о дистанционной скорости, то я ничего не потерял. И теперь наша задача — выходить на новый уровень, наложить на объемы скорость. Все это было запланировано Крючковым и Гербуловым заранее.
Очень надеюсь, что их план позволит набрать мне лучшую форму в своей жизни к Олимпийским играм. Верю им и готов выполнять любую нагрузку, которую они дадут.
— Но вы же и так постоянно работаете на пределе. В чем можно добавить для качественного сдвига вперед?
— Важна работа над нюансами. Той объемной базы, которая была заложена в прошлом году, должно хватить и на этот. Это не значит, что сейчас мы будем тренироваться меньше, — мы будем работать более точечно. Чем больше я готовлюсь у Крючкова, тем больше осознаю, что та валовая работа, которая была раньше, мне не подходит. Чтобы рассчитывать на результат, не достаточно просто тренироваться по
— О работе над которыми во время централизованной подготовки думать не приходится.
— Да, нельзя делать тренировочный винегрет. Готовить всех по одному плану, на мой взгляд, не очень правильно. Да, есть физиологически похожие спортсмены, и им нужна похожая работа. Но когда в команде восемь человек, один весит 60 км, а другой — 80 кг, у них совершенно разное строение мышц, отличные
— Достаточно ли вам одного Алексея Волкова в своей группе? Возможно ли появление еще хотя бы одного спортсмена?
— После Олимпиады мы готовились с Волковым вдвоем — и тот год получился лучшим для меня. Слышал мнения, будто Алексей плохой
Что касается пополнения нашей группы, то тут не все так просто. Портить
ЗЛИТЬ НАС МОЖНО ДОЛГО, НО КОГДА МЫ ОТВЕТИМ — МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ
— Помимо всего прочего, этот сезон получился необычайно скандальным. Все эти громкие заявления, нерукопожатия и недопонимания сильно выматывают?
— Если честно, да. Любой эмоциональный выплеск сказывается. Силы, которые могли бы помочь в гонке, уходят в другое русло. По ходу сезона я старался не зацикливаться на этом, но на чемпионате мира не обошлось без некрасивой истории. Хотя вы же знаете, мы с Фуркадом заранее договорились обо всем, чтобы поднять рейтинг биатлона.
— Под конец сезона все в этом плане успокоились. Все, кроме чехов и, в частности, Габриэлы Коукаловой. Вас задевает ее позиция, когда она говорит, что если Кубок мира будет в Тюмени, то она его пропустит?
— Ничего хорошего в таких словах нет. Становится грустно, когда спортсмены себя так ведут. Мы можем бегать где угодно, и переносами соревнований наказывают не нас, а город и болельщиков. Которые вообще ни в чем не виноваты. Я знаю, сколько сил и энергии вложил в биатлон губернатор Тюменской области Владимир Якушев, и мне очень обидно за него. А болельщики? Моя сестра Анна Маслова возглавляет биатлонный
В этой связи мне хочется спросить у спортсменов, которые позволяют себе подобные высказывания: для чего вы это делаете? Мы же приезжаем в ваши страны, спокойно общаемся с вашими болельщиками, фотографируемся с ними и желаем всем только добра. Но чешская команда, похоже, слишком недовольна тем, что чемпионат мира-2021 достался Тюмени, а не
— В следующем сезоне вы, на правах лидера команды, будете продолжать доказывать тем же чехам нашу точку зрения или это бесполезно и лучше сосредоточится на стартах?
— В этом году мы уже показали зубы, и теперь многие понимают, что к нам лучше не лезть. И я надеюсь, что в следующем все будет спокойно. Но если к нам будут относиться агрессивно, мы дадим отпор. Мириться с бесконечными обвинениями не собираемся. Русский менталитет такой, что злить нас можно долго, но когда мы ответим — мало не покажется. Очень не хотелось бы никаких конфликтов, но если потребуется, я всегда готов защитить свою команду и честь страны. Тыкать нас в грязь лицом никому не позволю.
Звезды своих стран должны понимать, что у себя они медийные личности, и что к их словам прислушиваются люди. Неосторожные заявления могут привести к большому резонансу не только в спорте, но и в политике. Поэтому неприятно, когда угля в топку добавляют спортсмены из нашего вида спорта. Давайте выяснять отношения на спортивных аренах!
РАЗГОВОРЫ ЗАБИРАЮТ МНОГО ЭНЕРГИИ
— Вы уже полторы недели дома. Удалось более или менее отдохнуть от биатлона?
— Да. Для меня лучший отдых — это провести время с семьей. Тут же переключаюсь от спорта, и напряжение, которое присутствует по ходу всего сезона, спадает. Конечно, хотелось бы уже вообще поставить лыжи в угол и уехать с друзьями на рыбалку или
— Лидер лыжной сборной страны Сергей Устюгов сетует, что сейчас устает больше, чем во время сезона, — слишком выматывают постоянные просьбы об интервью, внимание. Вы с этим живете уже семь лет, что посоветуете Сергею?
— Это действительно становится откровением для многих спортсменов. Ты вышел на пик, показываешь хорошие результаты, но вместе с тем появляется и вторая сторона медали — внимание извне. Приходится расставлять приоритеты. По себе знаю, что, если бы я соглашался на все интервью и мероприятия, мне бы физически ни на что больше не хватало бы времени. Многим приходится отказывать, некоторые обижаются. Прошу у них прощения за это. Но разговоры забирают много энергии, спортсмены жертвуют не только временем, но и своим восстановлением. Это тоже нужно понимать.
— Это же с вами была история, когда сменили номер телефона, не успели дать его никому из близких, а уже вечером вам на него позвонили с просьбой об интервью?
— Да… Я каждый год меняю номера, но и это не всегда помогает. Бывает, даже ночью звонят — не все имеют представление о разнице во времени и твоем местоположении. Отдыхаешь после тренировки, а у тебя вибрирует телефон. Просыпаешься, понимая, что этот номер знают только близкие и знакомые, тут же отвечаешь. И когда в ответ слышишь: «Антон, здравствуйте, мы хотели бы взять у вас интервью», — можете представить, какие эмоции это вызывает.
— Некоторые недоумевают: почему тот же Устюгов бежит по полной программе на чемпионате России, а ряд биатлонистов свой аналогичный турнир пропускает?
— Не могу говорить за Сергея, не знаю, в каком он состоянии. Могу сказать только за себя. Убежден, что в спорте нужно расставлять приоритеты. И если мы хотим хорошо выступать на главных стартах,
Что касается чемпионата России, то дело тут еще в том, что нынешний подготовительный сезон я планирую начать раньше обычного. В апреле поеду на море, но буду там не просто купаться, отдыхать и бегать трусцой — хочу взять с собой шоссейный велосипед, станки, оборудование. И уже с конца апреля приступлю к серьезной подготовительной работе. Получается, что у меня даже месяца отдыха не набирается — после закатки останется всего 15 — 20 дней. Ведь и этот сезон еще не закончен. Нужно закатываться, а может, и выступать.
— Где же?
— Возможно, пробегу гонку в Тюмени на чемпионате страны. Посмотрим по состоянию. В этом сезоне я отбегал порядка 39 стартов, а это не так просто. У меня есть желание продолжать соревноваться, но нужно понимать, что впереди олимпийский сезон, и надо сконцентрироваться на нем.
ДЛЯ МЕНЯ СЕМЬЯ ВАЖНЕЕ ОЛИМПИЙСКОГО ЗОЛОТА
— Впереди ваша третья Олимпиада. По сути, венец карьеры. Чем меньше времени будет до Пхенчхана, тем больше давления на вас будет оказываться. Как собираетесь с этим справляться?
— Чем меньше я буду читать прессы и слушать советчиков, тем будет лучше. Тогда я буду реже думать об Олимпиаде. Это именно то, что нужно. На самые важные старты нужно выходить с тем же настроем, что и на обычный этап Кубка мира. Возвышать эти соревнования в своем сознании нельзя. По себе знаю, что чем больше хочешь, тем меньше получается. А нужно просто показать все, что умею.
— Хотя бы в малейшей степени будете поглядывать на Кубок мира в следующем сезоне?
— Понятно, что подводка будет идти именно к Олимпийским играм. И если нужно будет дополнительно отдохнуть или потренироваться и пропустить ради этого
— Одна известная спортсменка сказала: «Если ты выполнил норматив Мастера спорта международного класса, то не зря пошел в спорт. Если ты выиграл Олимпийские игры, не зря прожил жизнь». Согласны с этим выражением?
— Оно двоякое. Я считаю, что святое для каждого человека — его семья. Для меня это важнее, чем стать олимпийским чемпионом. Очень здорово, когда ребенок занимается спортом, мечтая высшей награде — и добивается этой цели. И мне крайне приятно осознавать, что эту свою мечту я реализовал. Но ведь если бы это было моей единственной задачей, то после Сочи я мог бы поставить на себе крест, поскольку в жизни было бы больше нечего желать. Это тоже неправильно. Спорт — это определенный промежуток в жизни. Он может быть успешным, а может и нет. Если он удался — это здорово. Но даже если нет — это не повод опускать руки. Всегда нужно идти дальше.
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