Дмитрий Пидручный: С россиянами чай по вечерам точно не пьем

Украинец ранее подвергся критике из-за своих слов в адрес российских болельщиков на этапе Кубка мира в Контиолахти. Позже Пидручный заявил, что его слова были вырваны из контекста.

— Чай по вечерам точно не пьем, — приводят «Вести» слова Пидручного. — Здороваемся, можем поздравить друг друга с успешной гонкой. А на политические темы не разговариваем. Больше общаемся со словаками, поляками, чехами. Они немного понимают русский и украинский, а мы — их. С английским у меня пока не очень.



— А с Фуркадом? Или он такой, с короной ходит?

— Ну, не то чтобы… Кстати, пару лет назад он даже не здоровался. А сейчас, когда видит, говорит: «Привет», ну и я здороваюсь. Может, мы ему понравились, в той же эстафете боролись. Конечно, он немного особняком держится. В чем его секрет? Он просто не мыслит жизни без биатлона, и сейчас он самый стабильный. При этом у него прекрасные данные, Фуркад — настоящий атлет.