Уволят ли Касперовича и останутся ли в сборной Малышко и Слепцова?
В пятницу на самом современном из
лыже-биатлонных комплексов страны — «Жемчужине Сибири» соберется тренерский Совет СБР.
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ГОРДИЕВ УЗЕЛ БИАТЛОНА
«Жемчужина Сибири» рассчитывала, конечно, на большее — финальные Кубки мира по биатлону и лыжным гонкам рассчитывала принять Тюмень, да вот не задалось. Впрочем, чемпионат России и тренерский Совет, в современных условиях — два ключевых для судеб отечественного биатлона мероприятия. Чемпионат России (заключительная его часть — первая прошла в 400 км от Тюмени, в Увате) должен окончательно расставить акценты — что представляют из себя наши кандидаты в олимпийскую сборную за год до Пхенчхана. Тренерский Совет — распутать или разрубить гордиев узел, в который завязались наши сборные команды, вернее, их многочисленные группы. Задача, и вправду, сродни той что, согласно легенде, решал Александр Македонский. Вот только сыщется ли в современном российском биатлоне фигура, обладающая либо недюжинным интеллектом — чтобы этот клубок распутать, либо волей и решительностью античного полководца — чтобы его разрубить? Вопрос, скорее, риторический.
Тренерский Совет СБР, по своему функциональному назначению —
Горячие головы, понятно, считают, что за все отвечает президент СБР, но это они не от большого ума. Многие домохозяйки и завсегдатаи чебуречной «Дружба» тоже искренне полагают что за перебои водоснабжения в их, стоящей на снос, хрущевке и качество асфальта во дворах (да пусть даже на главной улице города) личную ответственность должен нести президент РФ. Между тем, первостепенной задачей главы СБР является развитие биатлона в стране: увеличение числа продуктивно работающих школ и секций, появление новых региональных организаций, внутрироссийские соревнования и их бюджет, вопросы по хранению и транспортировке оружия, антидопинг (вот если бы нашу сборную выкинули, подобно легкоатлетам, из международного календаря — тогда у Александра Кравцова стоило бы строго спросить — где он был и куда смотрел?)… — всего не перечислишь. Там же где дело касается первой команды — президент был бы рад появляться 3−4 раза за сезон на соревнованиях, решать
ПОВОД ВЫПЛЕСНУТЬ ЭМОЦИИ
Конечно, роль тренера сборной по биатлону, в период с 2010 по 2014 годы была опущена если не до плинтуса, то, определенно, до уровня «принеси-подай» — иначе обстановку в которой тренера сборной увольняли по ходу эстафетной гонки или (другой пример)
Как тут быть? Приказать тренерам занимать более активную и конструктивную позицию? Александр Кравцов, вероятно, был бы рад, только он отлично понимает, что стихия приказам не подчиняется, а укрощать ее — долгий и неблагодарный труд. Еще 10 лет назад тренерский совет
СПИКЕРЫ ТИХОНОВ И РЕЗЦОВА
То же — с тренерским штабом. Останется Александр Касперович старшим или нет — тренерский совет сможет быть причастным к решению по его кандидатуре (также как по кандидатуре Виталия Норицына) лишь в том случае если его мнение случайно совпадет с мнением Правления СБР. Притом ваш автор далек от
Я ни в коем случае не говорю о том, что тренерский совет исчерпал себя и следует его распустить за ненадобностью — пройдет время, сменится поколение тренеров (а молодых тренеров с каждым годом все больше — если кто не замечает) и совет заработает (есть же в политике термин «слабое правительство» — вот в российском биатлоне сейчас «слабый тренерский совет»). А пока самыми активными спикерами в прениях ожидаются Александр Тихонов (Александр Иванович, впрочем, всегда и во всем самый активный) и Анфиса Резцова.
Анфиса Анатольевна горячо критикует руководство СБР за неумение работать, очевидно, намекая на то что знает — как надо. Биатлонная семья бесконечно уважает трехкратную олимпийскую чемпионку, но результаты ее деятельности на посту главы федерации биатлона Московской области уж слишком рельефны. На нынешнем чемпионате страны восьмимиллионный регион представлен двумя (!!!) спортсменками — не заявлен ни в одной эстафете. Само Подмосковье лишь в прошлом году (уже при новом главе — Алексее Нуждове) обзавелось нормальной тренировочной базой, а ведущие спортсмены уже много лет разъезжаются по другим территориям. В их числе и родные дочери Резцовой — Дарья Виролайнен и Кристина Резцова. В сущности, претензий к спортсменкам и к их маме быть не может — мастерство надо повышать, а делать это в Московской области крайне затруднительно. Претензии в этом смысле могут быть лишь к главе Федерации биатлона Мособласти — пост этот до января 2015 года занимала Анфиса Резцова.
Такой вот пока уровень дискуссии, таковы ее участники….
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