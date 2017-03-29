10 лицензий на Олимпийские игры завоевали биатлонисты Восточного Казахстана

В управлении физической культуры и спорта ВКО подтвердили, что по итогам игр зимнего сезона биатлонисты ВКО завоевали 5 мужских и 5 женских лицензий на Олимпийские игры в Южной Корее.



Спортсменов чемпионата Республики Казахстан по биатлону принял город Риддер. Первоклассные лыжные трассы не уступали тем, что были на Этапах Кубка мира, Азиатских играх, Всемирной Универсиаде 2017 года.



Главный тренер сборной по биатлону РК Михаил Дудченко отметил, что чувствовалась усталость биатлонистов после международных соревнований этого года.



Несмотря на это, команды выложились на 100 процентов и показали свое мастерство. Биатлонисты ВКО заняли первое место в общекомандном зачете, а Галина Вишневская, Ян Савицкий, Ольга Полторанина победили еще и в разных категориях.



— Для нас, как восточноказахстанцев, было приоритетом занять первое место. Риддер — город, где мы постоянно тренируемся, хорошо знаем все трассы. Наши спортсмены показали высокие результаты. Мы довольны этим сезоном, — сказал Михаил Дудченко.



Главный тренер также отметил, что Галина Вишневская выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке, спринте, смешанной эстафете. В индивидуальной гонке Ян Савицкий занял третье место, а Ольга Полторанина — второе. Кроме этого, участвуя вместе в синглмиксе, спортсмены стали чемпионами.



Чемпионат Казахстана по биатлону стал успешным и для юниорки Елизаветы Бельченко. Девушка показала прогресс, завоевав второе место в масс-старте.