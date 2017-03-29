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29 марта 2017, 16:01 | Биатлон | УНИАН

Биатлонистка Пидгрушная в седьмой раз получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине

В Олимпийском доме состоялось традиционное чествование лучших спортсмена и тренера месяца в Украине, где заслуженных наград были удостоены лауреаты спортивного февраля — капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная и лучшие наставники месяца: ее первый тренер Олег Бунт и старший тренер женской биатлонной команды Украины Урош Велепец, сообщает НОК Украины.

Лучшими наставниками месяца стали ее первый тренер Олег Бунт и старший тренер женской <span class=error>биатлонной</span> команды Украины <span class=error>Урош</span> <span class=error>Велепец</span>. Увеличить
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Традиция чествования лучших спортсмена и тренера месяца в Украине учреждена Национальным олимпийским комитетом еще в 2005 году.

Опытный лидер сборной вместе с подругами по команде Ириной Варвинец, Юлией Джимой и Анастасией Меркушиной завоевали серебряную медаль естфетной гонки Чемпионата мира-2017 в австрийском Хохфильцене.

«Елена — настоящий лидер, который на протяжении многих лет ведет за собой всю команду. Ярким тому подтверждением стало выступление на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. В женской эстафете Елена блестяще провела гонку на последнем ответственном этапе в напряженной борьбе с сильнейшими біатлоністками мира в очередной раз продемонстрировала высокое мастерство и невероятную жажду к победе», — сказал во время награждения Сергей Бубка.

Сергей Бубка пожелал Елене хорошего отдыха, восстановления сил и дальнейшей плодотворной подготовки к олимпийскому Пхенчхану.

Он поздравил с признанием лучших тренеров — Олега Бунта и Уроша Велепца. «Олег Евгеньевич — хорошо известный специалист, который в течение многих лет вносит весомый вклад в развитие биатлона и воспитания новых чемпионов как для Тернопольского края, так и для Украины в целом», — сказал президент НОК.

Он добавил: «Урош — очень опытный и высококвалифицированный тренер. Благодаря его профессионализму и таланту мы радуемся успехам Елены и всей нашей женской биатлонной дружины!».

Сергей Бубка выразил искренние слова благодарности за весомый вклад в развитие биатлона в нашей стране руководству Федерации биатлона Украины: президенту Федерации Владимиру Бринзаку и присутствовавшим на награждении вице-президенту Виктору Коржу. Глава НОК также поблагодарил за содействие в подготовке нашей Олимпийской чемпионки физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

Во время мероприятия Виктор Корж сказал, что Елене Пидгрушной присвоено очередное высокое звание, а именно майор Национальной гвардии. «Мы очень рады еще раз поздравить Елену с “серебряным” достижением в Хохфильцене, которое для нас на вес “золота”. Мы все очень переживали и болели за нее, за наших девушек и искренне рады такому успеху», — добавил он.

Олег Бунт поблагодарил Национальному олимпийскому комитету Украины за высокую награду, а также отметил: «Это признание всей биатлонной команды тренеров, которая работала на результат. Искренне благодарен коллегам, всем специалистам и специалистам нашей сборной Украины по биатлону».

«Получать от НОК награду лучшей спортсменки месяца всегда очень приятно и важно. Победа в Хохфильцене была очень непростой, но я счастлива, что мы смогли занять высокое место на пьедестале почета», — сказала Елена Пидгрушная.

Отметим, что Елена в седьмой раз получила высокое признание НОК. Лидерами в этом рейтинге НОК остаются фехтовальщица Ольга Харлан — девять наград, и гимнаст Олег Вернєяв, который уже восемь раз признавался лучшим спортсменом месяца в Украине.

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