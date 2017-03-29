Последний бой, он трудный самый. Как Логинов завалил эстафету

Ставка на супермикст

Перед последним соревновательным днём чемпионата России в Уват ненадолго вернулась зима. Свежий снег за ночь обильно усыпал трассу и все прелести этого испытали участники супермикста. Питерские тренеры решили сделать ставку именно на эту дисциплину и объединили в команду двух своих главных звёзд Алексея Слепова и Екатерину Юрлову. Находящийся в блестящей форме Слепов был готов бежать и вторую эстафету, и тренеры впоследний момент всё же решили включить его в заявку. Кажется, что и зрительские симпатии всех, кроме хозяев соревнований, также рассчитывавших на победу, были на стороне этой пары.





Юрлова отлично справилась на первом этапе и ушла в отрыв вместе с представительницей ЯНАО Ларисой Куклиной. Старший тренер региональной команды Евгений Пылёв также сделал ставку на супермикст, поставив сюда своих лучших спортсменов. Известный лишь в узком кругу 22-летний биатлонист Рустам Каюмов неожиданно обыграл на рубеже Слепова и заставил Юрлову догонять соперницу на третьем этапе. Кульминацией её противостояния с Куклиной стала заключительная стрельба, где обе соперницы продемонстрировали чудеса скорострельности, но Юрловой за счёт идеальной точности удалось сократить отставание.

Слепов идёт ва-банк

В итоге решать исход гонки вновь выпало Алексею Слепову, который перед вторым огневым рубежом ускорился, пытаясь отцепить молодого соперника, а затем в каком-то сумасшедшем темпе закрыл все мишени. Тактика для супермикста понятная и верная — штрафной круг здесь короче, а за счёт скорострельности можно успеть зарядить дополнительный патрон. Но этого сегодня не потребовалось. Алексей был точен, а на трассе шансов бороться с ним не было ни у кого. ЯНАО и Тюменской области оставалось довольствоваться серебром и бронзой.



На финиш уже трёхкратный победитель этого чемпионата мира выехал не спеша и приветствуя зрителей, а Екатерина Юрлова, всё это время внимательно наблюдавшая за гонкой, в комании своего отца, бросилась встречать товарища вприпрыжку. Первая медаль после возвращения должна дать молодой маме запас сил и уверенности, который не будет лишним при подготовке к олимпийскому сезону.

Тюмень в погоне за дублем

Основные ударные силы регионы бросили сегодня в смешанную эстафету, причём такие регионы как Тюменская область и ХМАО выставили по две боеспособные команды. Тюменки захватили лидерство с первого этапа и сделали заявку на победный дубль. Ирина Старых и Ирина Услугина против Виктории Сливко и Анастасии Загоруйко — здесь не сразу и разберёшься, какой состав первый, а какой второй. Первый этап остался за Старых, но соперницы из Новосибирска и Ханты-Мансийска передали эстафету почти одновременно.



Главная героиня этого чемпионата Светлана Миронова подтянула на втором этапе и Свердловскую команду, но в отсутствие мужчин высокого уровня завоёванный рубеж удержать шансов не было. Перед передачей эстафеты Загоруйко атаковала в подъём и разорвала группу лидеров, отцепив Услугина и Маргариту Васильеву из Красноярска. Мужской состав у тюменцев был в отсутствие Евгения Гараничева намного скромнее, но роль козырного туза должен был исполнить Александр Логинов.

«От Логинова можно было ждать что угодно, но такое»

На третьем этапе интрига обострилась до предела. Тимур Махамбетов вывел красноярцев вперёд, а выступавший за первую тюменскую команду Александр Чернышов так «наелся» на первых двух кругах, что едва доехал до финиша и поставил Логинова в очень тяжёлое положение. Тот был вынужден рисковать и на «лёжке» сумел ворваться в тройку лучших. Дальше оставалось только удержать эту медаль, а при хорошем раскладе был шанс побороться и за серебро. Рассчитывать на победу уже не приходилось. Лидировавший с большим отрывом Сергей Корастылёв слишком стабильный стрелок, чтобы разбазаривать такое преимущество. На лыжне же он был хорош, как и вся команда. «Не меня надо поздравлять, а наших сервисёров, которые сотворили сегодня чудо», — скромно отвечал на поздравления коллег Алексей Трусов, одержавший первую большую победу в своей тренерской карьере.