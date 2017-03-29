Филиппова, Васильева, Махамбетов и Корастылёв выиграли смешанную эстафету на ЧР
Первая сборная Красноярского края в составе Ольги Филипповой, Маргариты Васильевой, Тимура Махамбетова и Сергея Корастылёва победила в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону в Увате.
Вторая сборная Тюменской области завоевала серебро, первая команда
Биатлон. Чемпионат России. Уват. Смешанная эстафета
1. Красноярский край-1 (Ольга Филиппова, Маргарита Васильева, Тимур Махамбетов, Сергей Корастылёв) — 1:20.57,2 (0 + 5).
2. Тюменская область-2 (Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Илья Серков, Дмитрий Елхин) — +38,8 (0+9).
3. ХМАО-Югра-1 (Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова, Алексей Корнев, Семён Сучилов) — +58,4 (2+12).
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