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29 марта 2017, 10:27 | Биатлон | Р-Спорт

Биатлонисты Шипулин и Акимова сохранили лидерские позиции в рейтинге СБР

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Биатлонисты Антон Шипулин и Татьяна Акимова сохранили лидерские позиции в рейтинге Союза биатлонистов России, новая версия которого опубликована на сайте организации.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Биатлонисты Антон <span class=error>Шипулин</span> и Татьяна <span class=error>Акимова</span> сохранили лидерские позиции в рейтинге Союза биатлонистов России новая версия которого опубликована на сайте организации. Увеличить
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По результатам программы чемпионата России в Увате рейтинг претерпел небольшие изменения. У мужчин лидирует Шипулин, в активе которого 1768 очков. Второе место у Евгения Гараничева (1515 очков). Замыкает тройку лидеров Максим Цветков (1360). В зачете Кубка России лидирует Максим Буртасов (475).

У женщин первую строчку занимает Акимова, имея в активе 1300 очков. На втором месте идет Дарья Виролайнен (1260), следом расположилась Ирина Старых (1249). Зачет Кубка России возглавляет Лариса Куклина (423).
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Флаг Бежецка, с которым финишировал Шипулин на ЧМ по биатлону, продан на аукционе

Флаг Бежецка, с которым финишировал Шипулин на ЧМ по биатлону, продан на аукционе

ТВЕРЬ, 27 марта. /ТАСС/. Флаг России с надписью «Бежецк», с которым финишировал Антон Шипулин на чемпионате мира по биатлону в Австрии, продан на благотворительном аукционе за 165 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь благотворительной организации «Фонд А. В. Шипулина» Анна Сирина.
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