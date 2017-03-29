Биатлонисты Шипулин и Акимова сохранили лидерские позиции в рейтинге СБР
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Биатлонисты Антон Шипулин и Татьяна Акимова сохранили лидерские позиции в рейтинге Союза биатлонистов России, новая версия которого опубликована на сайте организации.
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По результатам программы чемпионата России в Увате рейтинг претерпел небольшие изменения. У мужчин лидирует Шипулин, в активе которого 1768 очков. Второе место у Евгения Гараничева (1515 очков). Замыкает тройку лидеров Максим Цветков (1360). В зачете Кубка России лидирует Максим Буртасов (475).
У женщин первую строчку занимает Акимова, имея в активе 1300 очков. На втором месте идет Дарья Виролайнен (1260), следом расположилась Ирина Старых (1249). Зачет Кубка России возглавляет Лариса Куклина (423).
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