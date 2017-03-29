Юрлова и Слепов победили в супермиксте на чемпионате России по биатлону
Екатерина Юрлова и Алексей Слепов (Санкт-Петербург) одержали победу в супермиксте на чемпионате России по биатлону в Увате.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Второе место заняли Лариса Куклина и Рустам Каюмов (ЯНАО), третьими стали Ольга Шестерикова и Евгений Идинов (Тюменская область — 1).
Биатлон. Чемпионат России. Уват
Супермикст
1.
2. ЯНАО (Лариса Куклина, Рустам Каюмов) — +26,7 (0+7).
3. Тюменская область — 1 (Ольга Шестерикова, Евгений Идинов) — +33,2 (0+7).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter