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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29239310/
29 марта 2017, 10:09 | Биатлон | Чемпионат.com

Юрлова и Слепов победили в супермиксте на чемпионате России по биатлону

Екатерина Юрлова и Алексей Слепов (Санкт-Петербург) одержали победу в супермиксте на чемпионате России по биатлону в Увате.

Екатерина <span class=error>Юрлова</span> и Алексей <span class=error>Слепов</span> (Санкт-Петербург) одержали победу в супермиксте на чемпионате России по биатлону в <span class=error>Увате</span>. Увеличить
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Второе место заняли Лариса Куклина и Рустам Каюмов (ЯНАО), третьими стали Ольга Шестерикова и Евгений Идинов (Тюменская область — 1).

Биатлон. Чемпионат России. Уват
Супермикст
1. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова, Алексей Слепов) — 45.10,8 (0+5).
2. ЯНАО (Лариса Куклина, Рустам Каюмов) — +26,7 (0+7).
3. Тюменская область — 1 (Ольга Шестерикова, Евгений Идинов) — +33,2 (0+7).
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