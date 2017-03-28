Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29235485/
28 марта 2017, 22:22 | Биатлон | Чемпионат.com

Гросс: Мужская сборная России провела достаточно хороший сезон

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс оценил выступление команды в прошедшем сезоне.

Старший тренер мужской сборной России по биатлону <span class=error>Рикко</span> <span class=error>Гросс</span> оценил выступление команды в прошедшем сезоне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Для нас это был достаточно хороший сезон. Мы стали чемпионами мира в эстафете, выиграли Малый хрустальный глобус в зачёте эстафет. Антон Шипулин попал в тройку общего зачёта, а ещё три спортсмена вошли в топ-25. Это хороший результат. Главное, что многие российские спортсмены прогрессируют. Я вижу, как они работают на тренировках.

На чемпионате мира в Хохфильцене были шансы на личные медали у Гараничева, трижды — у Шипулина, даже Волков претендовал на награду в индивидуальной гонке. У нас было достаточно возможностей, но всегда мешал лишний промах», — сказал Гросс в эфире «Матч ТВ».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!