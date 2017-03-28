Антон Бабиков: Надеюсь, шагнем всей командой за облака, где нас ждет Шипулин

ПРО ЦВЕТКОВА И ОТДЫХ

— Ваш одноклубник по ЦСКА и товарищ по команде прапорщик Максим Цветков все-таки опередил вас в общем зачете Кубка мира. Он на 19-м месте, вы на 24-м…

— Да, он был стабильнее в середине сезона. Я рад за него, и за Евгениия Гараничева, который во второй половине сезона реабилитировался, выдал несколько стабильных гонок. Меня только радует, что у нас такой сильный коллектив, где мы можем заменять друг друга. Надеюсь в следующем сезоне мы с Максимом и Евгением, дружно пойдем выше, куда-то за облака, там, где нас ждет Антон Шипулин. А потом и его сдвинем, — улыбается Бабиков.

— Цветков написал в Инстаграме, что для него сезон закончен. Он не будет участвовать в чемпионате России. Почему ваш сезон продолжается?

— У всех индивидуальный план работы. Максим на всероссийских стартах представляет только Вологду, а там нет биатлонной команды. У Башкирии, за которую выступаю я, сильная команда, мы можем биться за победу в общем зачете. Под конец сезона кто-то больше устал… У меня тоже есть усталость, но она больше психологическая. Надеюсь, несколько стартов на чемпионате России не окажут вредного влияния на меня.

ПРО ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

— Выходит, вы продолжаете свой сезон исключительно в интересах сборной Башкирии?

— Да, в первую очередь. Если бы я представлял какой-то другой регион, то возможно стоило бы перейти на другой род деятельности. Начинать потихоньку закатываться, отдыхать. Но раз есть команда, то рад ей помочь. Чемпионат России — это другое эмоциональное напряжение. Ты целый сезон выступаешь на Кубке мира и привыкаешь к одному эмоциональному напряжение, здесь — другое.

— Но уступить какому-нибудь юниору на чемпионате России для чемпиона мира должно быть обидно.

— Я настроен на качественную работу. На чемпионате России тоже высокая конкуренция и много ребят, достойных заехать на пьедестал. Проиграть кому-то в честной борьбе не зазорно. Не думаю, что мне за выступления на чемпионате России будут ставить суровые оценки. Все понимают, что сезон был длинный и у каждого биатлониста был свой пик формы, когда он должен был показывать, на что способен. Для других чемпионат России — главный старт за зиму, и они в Увате будут в идеальной форме.

ПРО УСТАЛОСТЬ

— Первую половину сезона до чемпионата мира в Хохфильцене, отечественные биатлонисты провели неплохо, а потом на фоне усталости, случился провал. С чем это связано?

— Оценивать физическое состояние должны тренеры, которые отвечают за общий результат. Да, у меня были спады в этом сезоне. Я анализирую свои выступления и думаю над тем, как исправить ошибки. В любом случае, в этом сезоне я всегда делал все, что мог. Никогда не расслаблялся. В какие-то моменты даже слишком, на мой взгляд, усердно тренировался и поэтому мой организм стал давать какие-то сбои в конце сезона.

Не все биатлонисты мира выступают так стабильно, как хотелось бы болельщикам. Мартен Фуркад — да, он стабилен. Все остальные — нет. У всех есть спады. Австрийцы в этом сезоне стали хорошо выступать после Нового года. Многие спортсмены болели… Падение результатов — это не какая-то характерная черта, присущая только биатлонистам сборной России. Это ожидаемые сложности в циклическом виде спорта. Держать высокую форму на протяжении всего сезона удается одному-двум людям в мире. Поэтому тыкать пальцами именно в российских биатлонистов, за то, что в какой-то момент наши результаты упали — не вижу смысла.

ПРО ПИК ФОРМЫ

— Когда в этом сезоне вы были на пике формы?

— Я отлично себя чувствовал 4 декабря в победной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Были неплохие гонки, когда я мог заехать в призы. Это было в разное время сезона. За сезон ни разу не был в идеальной форме. Всегда был достаточно напряжен. Виноват сам, потому что не мог психологически настроиться, расслабиться. Было много тяжелой работы на тренировках. Думаю, что этот год был мне необходим именно таким, каким он получился. Опыт — колоссальный, и в психологическом плане, и в плане оценки своего самочувствия после разного рода нагрузок. Думаю, нет таких спортсменов, которым все удается в первый полноценный сезона на Кубке мира.

— Теперь опыт вам подсказывает, что в какие-то моменты стоит снизить тренировочную нагрузку?

— Конечно. Я могу показать вам мой тренировочный дневник — мы тренируемся очень много. Тренироваться еще больше, на мой взгляд, смысла нет. Надо делать это качественнее и где-то расслабляться, потому что без этого никуда. Мне надо анализировать эти моменты — как восстанавливаться. Просто пахать — от этого не будет толку.

— Ваша система подготовки к Олимпийским играм в межсезонье может претерпеть изменения?

— Еще точно не знаю. Это будет решаться на тренерском совете. Я думаю, что нам нужно объединять составы сборной, но за год до Олимпиады все менять будет не правильно. Думаю, какие-то разделения команды на группы останутся.

ПРО ОТПУСК

— Известный пловец Евгений Коротышкин мне рассказывал, что во время тяжелых тренировок он заставлял себя думать о хорошем. Это помогало переносить нагрузку. Вы уже нарисовали идеальную картину вашего предстоящего отпуска?

— Я ее полностью спланировал. Верю, что мой отпуск получится идеальнее, чем я даже могу себе представить. Люблю получать больше, чем ожидаю.

— Сколько дней будет длиться ваш отпуск?

— Пока нет точной информации, когда мы начнем тренироваться. Обычно на отпуск дается две-три недели.

— Проведете их в жарких странах?

— Я сейчас общался с норвежцами, после трудного сезона они любят уезжать в горы и кататься по туристическим трассам на горных лыжах. У нас в России это сделать тяжелее. Скорее всего поеду на море — это не маловажный фактор для иммунитета. Зимой часто бывает насморк и прочие простуды, поэтому надо набраться здоровья.

ПРО ТОП-3

— В одном интервью вы сказали, что прошедший международный сезон вы оцениваете на «четверку». По какой шкале?

— По пятибалльной. Хотя слышал, многие говорят, что заслуживаю «тройку». Думаю, что четверка по пятибалльной шкале — это нормальная оценка. Если выбирать десятибалльную шкалу, там бы была семерка. Надеюсь, что не шестерка.

— ТОП-3 событий спортивного года вы для себя определили?

— На первом месте — наша победа в эстафете на чемпионате мира. На втором — победа в Эстерсунде. Там я убегал на последнем круге, и меня не могли догнать ни Фуркад, ни Максим Цветков. Личные гонки мне много эмоций не давали. Они у меня сходятся в одно: и седьмое место в Эстерсунде, и третье место в масс-старте в Чехии, неплохие пасьюты и масс-старты в Оберхоффе. Больше всего эмоций мне приносили эстафеты. Но у меня были сложные этапы, например в Рупольдинге, когда я на последнем этапе упустил первую позицию Свендсену. Наверное, эстафету в Рупольдинге поставил для себя на третье место. Это было событие, которое оставило след в моей спортивной карьере. На следующей же эстафете я убежал от украинца и отбил третье место для сборной России. И на чемпионате мира неплохо выступил на своем этапе.

— Большое количество просмотров набирала на нашем сайте заметка под заголовком «Фуркад — халтурщик». Суть ее: судьи закрывают глаза на то, что француз нарушает правила во время гонок, и это неизбежно приведет к бардаку в мировом биатлоне.

— К счастью, в мировом биатлоне не так часто происходят такие события, которые вызывают сомнения в судейских решениях. Последние раз такое было, кажется, в 2009 году на чемпионате мира в Пхенчхане, когда Бьорндален срезал часть дистанции, но победу в гонке все равно присудили норвежцу, а не моему земляку Максиму Чудову. Когда судьи отдали победу в масс-старте Фуркаду, после того, как он забыл обоймы с патронами, во мне эта ситуация не вызвала особых эмоций. Мне бы не хотелось, чтобы запоминались такие моменты, но я не собираюсь оценивать работу судейского штаба, работу Мартена Фуркада.

Насколько я слышал, он сделал все по правилам: он поднимал руку, он показал пустую обойму, он поднял ее еще раз, а нарушил правила в итоге его тренер. Поэтому, наверное, все закончилось относительно справедливо. Было бы обидно, если бы он потерял свой рекорд — 14 побед в сезоне на этапах Кубка мира — и не выиграл «Хрустальный глобус» в масс-старте.

ПРО ФУРКАДА, МЕССИ, ПЕЛЕ И РОНАЛДУ

— Значит, Фуркад не халтурщик?

— Как он может быть халтурщиком? Шесть лет подряд человек находит стимул, чтобы быть лучшим в общем зачете Кубка мира, еще и растет как профессионал. При этом он не выцарапывает медали, а становится безоговорочным лидером. Халтурщик, на мой взгляд, тот, кто посмел назвать Фуркада халтурщиком, еще и заработать на этом.

— Фуркад заявляет, что старается поддерживать в себе внутренний огонь. Как вы поддерживаете свой внутренний огонь?

—Я разговаривал с французами. Они говорят, что Мартен — как ребенок: он хочет забрать все игрушки себе. Для него биатлон — это как детская игра и он хочет быть обладателем всех игрушек. Мартену это настолько интересно, так захватывает, что у него не иссякает стимул каждый год. Он собственник, жадина. Он ни за что никому не отдаст Кубок мира. Его спросят: «Зачем? У тебя их уже шесть! Зачем тебе Кубок в масс-старте? Отдай его Шемппу». Но Фуркад хочет забрать все. Это нормальное желание, тем более, когда ты настолько великий спортсмен, и сдавать отвоеванные позиции — сложно.

Что касается меня, конечно, хочется говорить, что я тоже буду великим. Но мне кажется, чтобы в тебе родился стимул выиграть столько Кубков за победы в общем зачете, ты должен хоть раз попробовать забрать его себе. Мечтать заполучить хотя бы одну победу на этапе Кубка мира, это как-то не основательно. Да, мне обидно, что я не Фуркад и не могу бороться за все «игрушки в песочнице». Тем не менее, я заслужил право находиться в этой «песочнице» и сидеть там, в уголке, со своей лопаткой, иногда выходить в центр «песочницы» поиграть. Конечно, я стараюсь отобрать у Фуркада «ведерко». Он крепко держится, а там еще на очереди ребята покрупнее… Пока стоит быть умеренным в своих желаниях. В принципе, у меня есть все, чтобы когда-нибудь заполучить это «ведерко». Когда я в идеальных кондициях, то все возможно.

— Говорят, что схожие характеристики мотивации у великих футболистов Месси и Роналду. Поэтому на двоих у них куча «Золотых мячей».

— Эта «жадность» до титулов ничего общего не имеет с алчностью. Эти футболисты играют не за зарплату, не для того, чтобы сходить в какой-нибудь ночной клуб. Они играют, потому что любят играть. Это же касается и других профессий. Главное любить свое дело и отдаваться ему. Фуркад, на мой взгляд, это Месси и Роналду в одном лице. Уникальный человек. А Бьорндален — это вообще Пеле.

— В предыдущем сезоне вы заняли 48-е место в общем зачете Кубка мира. По итогам нынешнего сезона — 24-е. Если поступательная динамика сохранится, то…

— Мне нравится такая тенденция. Главу «песочницы» это, конечно, не будет устраивать, но мы поборемся.

ПРО КОРЕЮ

— Вы впервые выступали на будущей олимпийской трассе в Пхенчхане. Как вам понравилось?

— Хорошая трасса, очень интересный рельеф. В принципе, трасса в Пхенчане не сильно отличается от тех, на которых мы соревнуемся. Там очень тихо и спокойно. Нет ощущения глобальной стройки вокруг. Думаю, что корейцы сохранят это спокойствие на биатлонной трассе до Олимпиады. Да, есть вопросы по питанию, но они возникают в любой азиатской стране. Наши тренеры обещали их решить. Единственная проблема — это часовой пояс. Надо найти путь решения этой проблемы. Многие задавались вопросом, зачем устраивать Олимпиаду в месте, где все это сложно организовать. Но в Европе условия бывают хуже, чем те, которые предоставила биатлонистам Корея — такая экзотическая страна.

— В Корее я пробовал улиток в сладком соусе…

— Мне ничего такого, чего бы я никогда не видел, в Корее не удалось попробовать. Может, и хорошо.