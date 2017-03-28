Антон Бабиков: Надеюсь, шагнем всей командой за облака, где нас ждет Шипулин
Антон Бабиков подвел итоги международного сезона в интервью для «Советского спорта».
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ПРО ЦВЕТКОВА И ОТДЫХ
— Ваш одноклубник по ЦСКА и товарищ по команде прапорщик Максим Цветков
— Да, он был стабильнее в середине сезона. Я рад за него, и за Евгениия Гараничева, который во второй половине сезона реабилитировался, выдал несколько стабильных гонок. Меня только радует, что у нас такой сильный коллектив, где мы можем заменять друг друга. Надеюсь в следующем сезоне мы с Максимом и Евгением, дружно пойдем выше,
— Цветков написал в Инстаграме, что для него сезон закончен. Он не будет участвовать в чемпионате России. Почему ваш сезон продолжается?
— У всех индивидуальный план работы. Максим на всероссийских стартах представляет только Вологду, а там нет биатлонной команды. У Башкирии, за которую выступаю я, сильная команда, мы можем биться за победу в общем зачете. Под конец сезона
ПРО ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
— Выходит, вы продолжаете свой сезон исключительно в интересах сборной Башкирии?
— Да, в первую очередь. Если бы я представлял
— Но уступить
— Я настроен на качественную работу. На чемпионате России тоже высокая конкуренция и много ребят, достойных заехать на пьедестал. Проиграть
ПРО УСТАЛОСТЬ
— Первую половину сезона до чемпионата мира в Хохфильцене, отечественные биатлонисты провели неплохо, а потом на фоне усталости, случился провал. С чем это связано?
— Оценивать физическое состояние должны тренеры, которые отвечают за общий результат. Да, у меня были спады в этом сезоне. Я анализирую свои выступления и думаю над тем, как исправить ошибки. В любом случае, в этом сезоне я всегда делал все, что мог. Никогда не расслаблялся. В
Не все биатлонисты мира выступают так стабильно, как хотелось бы болельщикам. Мартен Фуркад — да, он стабилен. Все остальные — нет. У всех есть спады. Австрийцы в этом сезоне стали хорошо выступать после Нового года. Многие спортсмены болели… Падение результатов — это не
ПРО ПИК ФОРМЫ
— Когда в этом сезоне вы были на пике формы?
— Я отлично себя чувствовал 4 декабря в победной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Были неплохие гонки, когда я мог заехать в призы. Это было в разное время сезона. За сезон ни разу не был в идеальной форме. Всегда был достаточно напряжен. Виноват сам, потому что не мог психологически настроиться, расслабиться. Было много тяжелой работы на тренировках. Думаю, что этот год был мне необходим именно таким, каким он получился. Опыт — колоссальный, и в психологическом плане, и в плане оценки своего самочувствия после разного рода нагрузок. Думаю, нет таких спортсменов, которым все удается в первый полноценный сезона на Кубке мира.
— Теперь опыт вам подсказывает, что в
— Конечно. Я могу показать вам мой тренировочный дневник — мы тренируемся очень много. Тренироваться еще больше, на мой взгляд, смысла нет. Надо делать это качественнее и
— Ваша система подготовки к Олимпийским играм в межсезонье может претерпеть изменения?
— Еще точно не знаю. Это будет решаться на тренерском совете. Я думаю, что нам нужно объединять составы сборной, но за год до Олимпиады все менять будет не правильно. Думаю,
ПРО ОТПУСК
— Известный пловец Евгений Коротышкин мне рассказывал, что во время тяжелых тренировок он заставлял себя думать о хорошем. Это помогало переносить нагрузку. Вы уже нарисовали идеальную картину вашего предстоящего отпуска?
— Я ее полностью спланировал. Верю, что мой отпуск получится идеальнее, чем я даже могу себе представить. Люблю получать больше, чем ожидаю.
— Сколько дней будет длиться ваш отпуск?
— Пока нет точной информации, когда мы начнем тренироваться. Обычно на отпуск дается
— Проведете их в жарких странах?
— Я сейчас общался с норвежцами, после трудного сезона они любят уезжать в горы и кататься по туристическим трассам на горных лыжах. У нас в России это сделать тяжелее. Скорее всего поеду на море — это не маловажный фактор для иммунитета. Зимой часто бывает насморк и прочие простуды, поэтому надо набраться здоровья.
ПРО ТОП-3
— В одном интервью вы сказали, что прошедший международный сезон вы оцениваете на «четверку». По какой шкале?
— По пятибалльной. Хотя слышал, многие говорят, что заслуживаю «тройку». Думаю, что четверка по пятибалльной шкале — это нормальная оценка. Если выбирать десятибалльную шкалу, там бы была семерка. Надеюсь, что не шестерка.
— ТОП-3 событий спортивного года вы для себя определили?
— На первом месте — наша победа в эстафете на чемпионате мира. На втором — победа в Эстерсунде. Там я убегал на последнем круге, и меня не могли догнать ни Фуркад, ни Максим Цветков. Личные гонки мне много эмоций не давали. Они у меня сходятся в одно: и седьмое место в Эстерсунде, и третье место в
— Большое количество просмотров набирала на нашем сайте заметка под заголовком «Фуркад — халтурщик». Суть ее: судьи закрывают глаза на то, что француз нарушает правила во время гонок, и это неизбежно приведет к бардаку в мировом биатлоне.
— К счастью, в мировом биатлоне не так часто происходят такие события, которые вызывают сомнения в судейских решениях. Последние раз такое было, кажется, в 2009 году на чемпионате мира в Пхенчхане, когда Бьорндален срезал часть дистанции, но победу в гонке все равно присудили норвежцу, а не моему земляку Максиму Чудову. Когда судьи отдали победу в
Насколько я слышал, он сделал все по правилам: он поднимал руку, он показал пустую обойму, он поднял ее еще раз, а нарушил правила в итоге его тренер. Поэтому, наверное, все закончилось относительно справедливо. Было бы обидно, если бы он потерял свой рекорд — 14 побед в сезоне на этапах Кубка мира — и не выиграл «Хрустальный глобус» в
ПРО ФУРКАДА, МЕССИ, ПЕЛЕ И РОНАЛДУ
— Значит, Фуркад не халтурщик?
— Как он может быть халтурщиком? Шесть лет подряд человек находит стимул, чтобы быть лучшим в общем зачете Кубка мира, еще и растет как профессионал. При этом он не выцарапывает медали, а становится безоговорочным лидером. Халтурщик, на мой взгляд, тот, кто посмел назвать Фуркада халтурщиком, еще и заработать на этом.
— Фуркад заявляет, что старается поддерживать в себе внутренний огонь. Как вы поддерживаете свой внутренний огонь?
—Я разговаривал с французами. Они говорят, что Мартен — как ребенок: он хочет забрать все игрушки себе. Для него биатлон — это как детская игра и он хочет быть обладателем всех игрушек. Мартену это настолько интересно, так захватывает, что у него не иссякает стимул каждый год. Он собственник, жадина. Он ни за что никому не отдаст Кубок мира. Его спросят: «Зачем? У тебя их уже шесть! Зачем тебе Кубок в
Что касается меня, конечно, хочется говорить, что я тоже буду великим. Но мне кажется, чтобы в тебе родился стимул выиграть столько Кубков за победы в общем зачете, ты должен хоть раз попробовать забрать его себе. Мечтать заполучить хотя бы одну победу на этапе Кубка мира, это
— Говорят, что схожие характеристики мотивации у великих футболистов Месси и Роналду. Поэтому на двоих у них куча «Золотых мячей».
— Эта «жадность» до титулов ничего общего не имеет с алчностью. Эти футболисты играют не за зарплату, не для того, чтобы сходить в
— В предыдущем сезоне вы заняли 48-е место в общем зачете Кубка мира. По итогам нынешнего сезона — 24-е. Если поступательная динамика сохранится, то…
— Мне нравится такая тенденция. Главу «песочницы» это, конечно, не будет устраивать, но мы поборемся.
ПРО КОРЕЮ
— Вы впервые выступали на будущей олимпийской трассе в Пхенчхане. Как вам понравилось?
— Хорошая трасса, очень интересный рельеф. В принципе, трасса в Пхенчане не сильно отличается от тех, на которых мы соревнуемся. Там очень тихо и спокойно. Нет ощущения глобальной стройки вокруг. Думаю, что корейцы сохранят это спокойствие на биатлонной трассе до Олимпиады. Да, есть вопросы по питанию, но они возникают в любой азиатской стране. Наши тренеры обещали их решить. Единственная проблема — это часовой пояс. Надо найти путь решения этой проблемы. Многие задавались вопросом, зачем устраивать Олимпиаду в месте, где все это сложно организовать. Но в Европе условия бывают хуже, чем те, которые предоставила биатлонистам Корея — такая экзотическая страна.
— В Корее я пробовал улиток в сладком соусе…
— Мне ничего такого, чего бы я никогда не видел, в Корее не удалось попробовать. Может, и хорошо.
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