Губерниев назвал кандидатов на пост наставника женской сборной России по биатлону
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о возможных переменах в тренерском штабе женской сборной России по биатлону.
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«Я знаю некоторые подробности состояния здоровья наших спортсменок, но не буду рассказывать — это суперинтимное дело. Корень неудач еще и здесь. Дыра, помноженная на отсутствие серьезной спортивной медицины.
У наших спортсменов есть показания, помогающие добиваться результата. Что мешает нам помочь тем людям, которые не обладают лошадиным здоровьем?
Женскую сборную могут, подчеркиваю, могут тренировать Лопухов, Коновалов и Ланцов. Нашим руководителям биатлона и сборной нужно чуть более трезво оценивать свою работу.
Мы понимаем, что Кравцов и тренеры — заложники огромной популярности биатлона. Мы поняли, чего не надо делать абсолютно точно, чтобы добиться успеха на Олимпиаде. Мы поняли, как не надо готовиться к сезону. Это большая победа, — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
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