Слепов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Алексей Слепов (Санкт- Петербург/Владимирская область) стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону, который проходит в Увате.
Спортсмен преодолел дистанцию в 20 км за 50 минут 40,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Павел Магазеев (Республика Мордовия/ Санкт-Петербург; отставание 4,4 секунды, 1 промах), третье — Евгений Петров (Республика Мордовия/Чувашская Республика; +1.09,7, 1 промах).
Соревнования завершатся 29 марта.
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