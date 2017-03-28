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28 марта 2017, 14:42 | Биатлон | ТАСС

Слепов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Алексей Слепов (Санкт- Петербург/Владимирская область) стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону, который проходит в Увате.

Спортсмен преодолел дистанцию в 20 км за 50 минут 40,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Павел Магазеев (Республика Мордовия/ Санкт-Петербург; отставание 4,4 секунды, 1 промах), третье — Евгений Петров (Республика Мордовия/Чувашская Республика; +1.09,7, 1 промах).

Соревнования завершатся 29 марта.
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