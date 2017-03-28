Услугина победила в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону
В Увате продолжается чемпионат России по биатлону.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В женской индивидуальной гонке победу одержала Ирина Услугина. Серебряным призёром стала Тамара Воронина. Третий результат продемонстрировала Лариса Куклина.
Биатлон. Чемпионат России. Уват
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км
1. Ирина Услугина (Тюменская область) — 45.34,0 (0).
2. Тамара Воронина (Свердловская область) — +1,01,5 (0).
3. Лариса Куклина (ЯНАО) — +2.03,0 (1).
4. Маргарита Васильева (Красноярский край) — +2.07,5 (1).
5. Светлана Бочкарёва (Удмуртия) — +2.25,6 (2).
6. Анастасия Загоруйко (Тюменская область) — +2.44,5 (3).
7. Екатерина Шумилова (ХМАО) — +2.56,0 (3).
8. Наталья Гербулова (Красноярский край) — +2.57,1 (0).
9. Виктория Сливко (Тюменская область) — +3.04,3 (3).
10. Анастасия Толмачева (Тюменская область) — +3.17,3 (0).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter