Флаг Бежецка, с которым финишировал Шипулин на ЧМ по биатлону, продан на аукционе

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Сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина 18 февраля заняла первое место в эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Шипулин финишировал с российским флагом с надписью «Бежецк», который ему передали с трибун болельщики. После этого жители Бежецка Тверской области требовали от властей создать в городе Зал спортивной славы, центральным экспонатом которого должен был стать флаг, однако позднее выяснилось, что владельцы передали его в благотворительный фонд Антона Шипулина для продажи на аукционе осенью текущего года.

«Планы фонда изменились, и мы реализовали флаг в марте. Лот с флагом был одним из самых популярных в данном аукционе — болельщики сделали 75 ставок и цена лота выросла с 3,5 тысяч до 165 тысяч рублей», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на аукционе также были проданы календарь с автографами сборной России по биатлону, стартовый номер Антона Шипулина со спринтерской гонки чемпионата мира в Австрии с автографами сборной, спортивная шапочка норвежца Йоханнеса Бё с автографом, талисман ЧМ по биатлону в виде игрушки и другие лоты.

«Всего в рамках аукциона фонд выручил 472 тысячи рублей. Деньги пойдут на покупку спортивного инвентаря для детских домов и интернатов Екатеринбурга и Свердловской области», — отметила Сирина.

Благотворительный фонд Антона Шипулина создан в 2010 году. Основной целью фонда является поддержка детских домов и интернатов в Свердловской области и создание необходимой инфраструктуры в данных учреждениях для занятий спортом. Организация регулярно проводит благотворительные аукционы, где продают атрибутику со спортивных соревнований по биатлону.