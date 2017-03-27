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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29214409/
27 марта 2017, 12:19 | Биатлон | «Газета.Ру»

11 промахов не помешали Биркеланду победить на чемпионате Норвегии по биатлону

В Му-и-Рана проходит чемпионат Норвегии по биатлону.

В масс-старте победы одержали Марте Олсбу и Ларс Хельге Биркеланд.

Примечательно, что Биркеланд сумел выиграть золото, несмотря на 11 промахов.

Биатлон. Чемпионат Норвегии. Му-и-Рана
Женщины. Масс-старт
1. Марте Олсбу — 37.29,7 (1+0+3+0).
2. Тириль Экхофф — +51,9 (2+3+1+2).
3. Сюннёве Сулемдаль — +57,7 (2+0+2+2).

Мужчины. Масс-старт
1. Ларс Хельге Биркеланд — 38.00,7 (3+5+3+0).
2. Эрленд Бьонтегорд — +17,7 (1+2+2+1).
3. Ветле Шоста Кристиансен — +19,8 (3+3+0+1).
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