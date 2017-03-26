Евгений Гараничев победил в гонке преследования на ЧР
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Евгений Гараничев победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, который проходит в Увате (Тюменская область).
Гараничев в воскресенье, отстрелявшись без промахов, финишировал первым с результатом 34 минуты 31,6 секунды. Семен Сучилов (+37,8 секунды; 2 промаха) стал вторым, Антон Бабиков (+44,1; 1) — третьим.
Во вторник на чемпионате России пройдет мужская индивидуальная гонка.
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