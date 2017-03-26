Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29206124/
26 марта 2017, 15:21 | Биатлон | Р-Спорт

Евгений Гараничев победил в гонке преследования на ЧР

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Евгений Гараничев победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, который проходит в Увате (Тюменская область).

Гараничев в воскресенье, отстрелявшись без промахов, финишировал первым с результатом 34 минуты 31,6 секунды. Семен Сучилов (+37,8 секунды; 2 промаха) стал вторым, Антон Бабиков (+44,1; 1) — третьим.

Во вторник на чемпионате России пройдет мужская индивидуальная гонка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США