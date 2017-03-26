Миронова победила в гонке преследования на ЧР в Увате
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Светлана Миронова победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, который проходит в Увате (Тюменская область).
Миронова, накануне также ставшая лучшей по итогам спринтерской гонки, в воскресенье допустила на дистанции 5 промахов и финишировала с результатом 33 минуты 1,6 секунды.
Анастасия Загоруйко с одним промахом уступила чемпионке 6,2 секунды, третьей стала Ирина Услугина (+15,9; 2 промаха).
28 марта в программе соревнований запланировано проведение женской индивидуальной гонки.
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