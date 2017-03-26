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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29205406/
26 марта 2017, 10:46 | Биатлон | Р-Спорт

Миронова победила в гонке преследования на ЧР в Увате

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Светлана Миронова победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, который проходит в Увате (Тюменская область).

Миронова, накануне также ставшая лучшей по итогам спринтерской гонки, в воскресенье допустила на дистанции 5 промахов и финишировала с результатом 33 минуты 1,6 секунды.

Анастасия Загоруйко с одним промахом уступила чемпионке 6,2 секунды, третьей стала Ирина Услугина (+15,9; 2 промаха).

28 марта в программе соревнований запланировано проведение женской индивидуальной гонки.
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