Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29199934/
25 марта 2017, 13:34 | Биатлон | БЕЛТА

Домрачева получила подарок для своей дочери от Туры Бергер

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева получила подарок для своей дочери от известной норвежской биатлонистки Туры Бергер. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях на своих официальных страницах.

Трехкратная олимпийская чемпионка поблагодарила Туру за вязаный комбинезон для дочки Ксении. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Трехкратная олимпийская чемпионка поблагодарила Туру за вязаный комбинезон для дочки Ксении. Кроме того, Дарья рассказала, что из-за отмены рейса в Мурманск известной скандинавской авиакомпанией она не сможет приехать на Кубок Анны Богалий. Белоруска и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален планировали посетить эти соревнования сегодня.

Дарья Домрачева 1 октября 2016 года родила в Минске дочь Ксению, а уже в январе 2017-го вернулась к выступлениям на этапах Кубка мира. Она завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в гонке преследования, стала третьей в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти и заняла по итогам сезона 24-е место.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

2016 год побил температурные рекорды - ООН

Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2017 года

Ученые нашли полезные для женщин свойства авокадо