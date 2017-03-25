Домрачева получила подарок для своей дочери от Туры Бергер
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева получила подарок для своей дочери от известной норвежской биатлонистки Туры Бергер. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях на своих официальных страницах.
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Видимо, что-то случилось...
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Трехкратная олимпийская чемпионка поблагодарила Туру за вязаный комбинезон для дочки Ксении. Кроме того, Дарья рассказала, что
Дарья Домрачева 1 октября 2016 года родила в Минске дочь Ксению, а уже в январе 2017-го вернулась к выступлениям на этапах Кубка мира. Она завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в гонке преследования, стала третьей в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти и заняла по итогам сезона 24-е место.
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