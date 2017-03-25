Миронова победила в спринте на ЧР по биатлону в Увате, Виролайнен — вторая
Светлана Миронова из Свердловской области победила в спринте на 7,5 км на чемпионате России по биатлону в Увате.
Серебряную награду завоевала Дарья Виролайнен, а замкнула тройку призёров Ирина Услугина.
Биатлон. Чемпионат России. Уват, Тюменская область
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Светлана Миронова (Свердловская область) — 22.07,5 (1).
2. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — +13,3 (1).
3. Ирина Услугина (Тюменская область) — +33,4 (0).
4. Виктория Сливко (Тюменская область) — +42,0 (1).
5. Анастасия Загоруйко (Тюменская область) — +45,1 (1).
6. Анна Никулина (Новосибирская область) — +58,8 (1).
7. Ульяна Кайшева (Удмуртия) — +1.10,7 (0).
8. Ольга Якушова (Красноярский край) — +1.16,8 (1).
9. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) — +1.20,4 (1)
10. Ирина Старых (Тюменская область) — +1.21,0 (3).
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