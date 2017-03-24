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24 марта 2017, 21:17 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Шипулин и Акимова не примут участия в спринте на чемпионате России

Стали известны стартовые номера спортсменов на спринтерские гонки в рамках чемпионата России по биатлону в Увате, сообщает пресс-служба СБР.

Стали известны стартовые номера спортсменов на спринтерские гонки в рамках чемпионата России по биатлону в <span class=error>Увате</span>. Увеличить
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Лидеры сборной Антон Шипулин и Татьяна Акимова не примут участия в спринтах.

В женской гонке на старт выйдут представители национальной команды Светлана Миронова (1-й стартовый номер), Екатерина Шумилова (4), Анастасия Загоруйко (7), Ирина Услугина (20), Ирина Старых (24), Дарья Виролайнен (25), Ульяна Кайшева (29), Екатерина Юрлова (41), Виктория Сливко (45) и Светлана Слепцова (52).

Участниками мужской гонки станут Александр Логинов (1), Матвей Елисеев (2), Алексей Слепов (12), Евгений Гараничев (21), Юрий Шопин (56), Алексей Волков (59) и Антон Бабиков (89).
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