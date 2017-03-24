Олимпийский чемпион: Чешские биатлонисты всегда презирали россиян

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«Не сказал бы, что сильно удивлен поведению чехов, потому что у нас с ними были натянутые отношения еще со времен СССР.

Всегда мы дружили и с французами, и с поляками, и с итальянцами, и с немцами, но только не с чехами. К советским биатлонистам они относились с неким презрением, наверное, считали нас завоевателями.

Наверняка за Моравцем, Коукаловой и Шлезингром стоят другие люди, которым выгодно нагнетать ситуацию. Видимо, делается это в преддверии ОИ-2018, тем более что несколько россиян еще остаются в списке Ричарда Макларена.

Нам ни в коем случае нельзя оставлять чешские выпады без ответа. Нельзя давать себя топтать, иначе будет только хуже. Надеюсь, юристы федерации тщательно изучат все эти заявления", — цитирует RT Алябьева.