Анатолий Алябьев: У нас были натянутые отношения с чехами еще со времен СССР

По его слова, отношения с чехами у наших спортсменов были напряженными еще в советское время.

— Не сказал бы, что сильно удивлен поведению чехов, потому что у нас с ними были натянутые отношения еще со времен СССР, — приводит RT слова Алябьева. — Всегда мы дружили и с французами, и с поляками, и с итальянцами, и с немцами, но только не с чехами. К советским биатлонистам они относились с неким презрением, наверное, считали нас завоевателями.

Наверняка за Моравцем, Коукаловой и Шлезингером стоят другие люди, которым выгодно нагнетать ситуацию. Видимо, делается это в преддверии ОИ-2018, тем более, что несколько россиян еще остаются в списке Ричарда Макларена. Нам не в коем случае нельзя оставлять чешские выпады без ответа. Нельзя давать себя топтать, иначе будет только хуже. Надеюсь, юристы федерации тщательно изучат все эти заявления.

Напомним, биатлонисты Габриэла Коукалова и Михал Шлезингер, а также глава чешской федерации Иржи Хамза выступили с обвинениями в адрес россиян после публикации второй части доклада Ричарда Макларена. Чехи потребовали отобрать у России право проведения чемпионата мира-2021, что IBU в последствии сделал. Сегодня Коукалова, Шлезингер и Хамза снова обвинили россиян в нарушении антидопинговых правил.