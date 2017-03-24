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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29195270/
24 марта 2017, 18:41 | Биатлон | ТАСС

Гонка чемпионов по биатлону может пройти в России в 2018 году

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Проведение Гонки чемпионов по биатлону может быть возобновлено в России в 2018 году. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Костин.

«В этом году мы решили подождать, поскольку политическая ситуация могла привести к тому, что не все лидеры сборных приняли бы участие в соревнованиях. Мы приложим все усилия, чтобы Гонка чемпионов была в России в следующем году», — сказал Костин.

Гонка чемпионов проводится в России с 2011 года. Турнир проходил на стадионе «Олимпийский» в Москве, в 2015 году было принято решение о переносе соревнований в Тюмень. Тюмень отказалась от проведения гонки в 2017 году.
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