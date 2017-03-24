Союз биатлонистов России: Этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени в 2018 году

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

СБР после выхода доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о «допинговой системе» в России решил не проводить этап Кубка мира в сезоне-2016/17.

«В следующем году никто этап Кубка мира не отбирал и не планирует. Мы сами ждем соревнований в следующем году, поскольку многие высказывали сожаление, что не удалось поехать в Тюмень в этот раз. Это было большое разочарование для спортсменов и болельщиков», — сказал Костин.

Предварительно Тюмень должна провести этап Кубка мира с 19 по 25 марта 2018 года.

8 декабря на конгрессе Международный союз биатлонистов (IBU) было объявлено, что исполком организации отнимет у Тюмени право провести чемпионат мира 2021 года, если СБР добровольно не откажется от этого права до 24 февраля. Поскольку российская сторона отказалась это сделать, решение вступило в силу автоматически. Но оспорить это решение можно будет только после полного восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).