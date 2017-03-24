Союз биатлонистов России: Этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени в 2018 году
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Тюмень в сезоне-2017/18 примет этап Кубка мира по биатлону. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Костин.
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СБР после выхода доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о «допинговой системе» в России решил не проводить этап Кубка мира в сезоне-2016/17.
«В следующем году никто этап Кубка мира не отбирал и не планирует. Мы сами ждем соревнований в следующем году, поскольку многие высказывали сожаление, что не удалось поехать в Тюмень в этот раз. Это было большое разочарование для спортсменов и болельщиков», — сказал Костин.
Предварительно Тюмень должна провести этап Кубка мира с 19 по 25 марта 2018 года.
8 декабря на конгрессе Международный союз биатлонистов (IBU) было объявлено, что исполком организации отнимет у Тюмени право провести чемпионат мира 2021 года, если СБР добровольно не откажется от этого права до 24 февраля. Поскольку российская сторона отказалась это сделать, решение вступило в силу автоматически. Но оспорить это решение можно будет только после полного восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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