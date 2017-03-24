Иржи Хамза: У русских даже нет лаборатории, которая бы соответствовала кодексу ВАДА

Он добавил, что у сборной России нет лаборатории, которая бы соответствовала кодексу ВАДА.

— Руководство IBU делает недостаточно для решения проблемы допинга, — приводит портал isport.blesk слова Хамзы. — Видимо, руководство организации не придает значения тому факту, что против них выступают лучшие биатлонисты мира и они не будут молчать. Глава IBU Андерс Бессеберг в последнее время совершил много ошибок. У русских даже нет лаборатории, которая бы соответствовала кодексу ВАДА. Им нельзя проводить соревнования. Понятно, что никто не хочет коллективной ответственности, но зачем делать вид, что все хорошо?

Бессеберг имеет доступ к материалам ВАДА, но он не работает с ними. Все ведущие спортсмены выступают против этого, мы хотим, чтобы биатлон был чистым. Бойкот этапа Кубка мира в Тюмени в следующем году? Надеюсь, что его попросту не будет в календаре.

Напомним, что после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Холменколлене Габриэла Коукалова не стала жать руку Бессебергу в знак протеста. Как тогда сказала спортсменка, она не сделала это намеренно, потому что руководитель проводит недостаточно жесткую политику в отношении допинга.