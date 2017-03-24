Евгений Гараничев: Хочется завершить сезон с хорошим настроением

При этом спортсмен отметил, что настрой на каждую гонку будет максимальным.

— Настроение перед гонками хорошее, — приводит «Тюменская арена» слова Гараничева. — Конечно, уже много мыслей об отпуске, ведь окончание сезона совсем близко. Поэтому непросто оценить свою готовность. Все-таки сейчас у всех уже присутствует усталость. Но настрой на все старты в Увате, конечно, боевой.

— На последнем этапе Кубка мира в Холменколлене вас больше порадовал лыжный ход, чем стрельба?

— Бежалось мне действительно неплохо. Но и в плане стрельбы были хорошие моменты.

— На чемпионате России самым принципиальным стартом станет эстафета?

— Я не делю гонки на принципиальные и непринципиальные. На каждую будет максимальный настрой. Хочется завершить сезон с хорошим настроением.

— Погода в Увате радует?

— Считаю, что условия для гонок очень хорошие. Великолепно подготовлена лыжня. Не на всех этапах Кубка мира доводится бегать в таких условиях.