Мартен Фуркад во второй раз стал отцом

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Издание отмечает, что у 28-летнего биатлониста и его подруги Элен в четверг родилась вторая дочь. Как назвали ребенка, не сообщается. В 2015 году у пары появился первый ребенок — девочку назвали Малон.

Фуркад также является шестикратным обладателем Кубка мира, 11-кратным чемпионом мира. Ранее он заявил, что с большой долей вероятности завершит карьеру после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.