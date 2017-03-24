Мартен Фуркад во второй раз стал отцом
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад стал отцом во второй раз. Об этом сообщает портал
Ski-nordique.
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Издание отмечает, что у 28-летнего биатлониста и его подруги Элен в четверг родилась вторая дочь. Как назвали ребенка, не сообщается. В 2015 году у пары появился первый ребенок — девочку назвали Малон.
Фуркад также является шестикратным обладателем Кубка мира, 11-кратным чемпионом мира. Ранее он заявил, что с большой долей вероятности завершит карьеру после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
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