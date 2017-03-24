— Послушав коллег, я понял, что у нас есть конкурентное преимущество — у нас разрешено выпивать. Бывает очень холодно — есть специальные приспособления, когда можно наливать разные напитки в стаканчики разного объема. Когда трассу приводят в порядок, проходит порядка двух часов — народ ищет теплые места. Поэтому организаторы создают места, в которых можно и согреться, и поесть, и сувениры приобрести.

Удивительно, но у неигрового вида спорта с посещаемостью все в полном порядке — в Союзе биатлонистов России не жалуются.

— Для биатлона, если ты сидишь на трибунах, важно, чтобы был хороший комментатор. Если ты видишь, что спортсмен закрывает все пять мишеней, ты должен еще и понимать, как он идет по трассе, есть ли у него шанс победить. С посещаемостью у нас, к счастью, проблем пока нет. В местах, где есть традиции, с болельщиками все в порядке.