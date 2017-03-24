Й. Бё победил в спринте на чемпионате Норвегии по биатлону
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Му-и-Ране продолжается чемпионат Норвегии по биатлону.
В мужской спринтерской гонке победу одержал Йоханнес Бё. Тарьей Бё и
Биатлон. Чемпионат Норвегии. Му-и-Рана
Мужчины. Спринт
1. Йоханнес Бё — 24.59,9 (1+0).
2. Ховард Гутубе Бугетвейт — +48,8 (0+0).
3. Ветле Шоста Кристиансен — +58,6 (0+0).
4. Кристоффер Лангойен Шельвик — +1.02,5 (1+0).
5. Хенрик Л’Абе-Лунд — +1.02,6 (0+2).
6. Эмиль Хегле Свендсен — +1.08,7 (1+0).
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