Моравец: IBU слишком лоялен к РФ. Потеря квоты была бы достаточным наказанием
Чешский биатлонист Ондржей Моравец выразил уверенность, что Международный союз биатлонистов (IBU) слишком лоялен по отношению к российским спортсменам.
«IBU
Понятно, что штрафы — это ничто. Для некоторых федераций штраф в миллион евро огромен, но к России, Германии и Норвегии это не относится. Потеря квоты была бы достаточным наказанием. Если такое решение будет принято, это можно будет считать маленькой победой», — цитирует Моравеца Aktualne.
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