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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29190808/
24 марта 2017, 13:26 | Биатлон | Чемпионат.com

Моравец: IBU слишком лоялен к РФ. Потеря квоты была бы достаточным наказанием

Чешский биатлонист Ондржей Моравец выразил уверенность, что Международный союз биатлонистов (IBU) слишком лоялен по отношению к российским спортсменам.

«IBU что-то делает, а что-то нет. Думаю, IBU слишком лоялен, особенно по сравнению с Международной федерацией лыжных видов спорта. FIS сразу отстранил титулованных нарушителей вроде Легкова и Вылегжанина. IBU же не хватает решительности.

Понятно, что штрафы — это ничто. Для некоторых федераций штраф в миллион евро огромен, но к России, Германии и Норвегии это не относится. Потеря квоты была бы достаточным наказанием. Если такое решение будет принято, это можно будет считать маленькой победой», — цитирует Моравеца Aktualne.
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