Моравец: IBU слишком лоялен к РФ. Потеря квоты была бы достаточным наказанием

«IBU что-то делает, а что-то нет. Думаю, IBU слишком лоялен, особенно по сравнению с Международной федерацией лыжных видов спорта. FIS сразу отстранил титулованных нарушителей вроде Легкова и Вылегжанина. IBU же не хватает решительности.



Понятно, что штрафы — это ничто. Для некоторых федераций штраф в миллион евро огромен, но к России, Германии и Норвегии это не относится. Потеря квоты была бы достаточным наказанием. Если такое решение будет принято, это можно будет считать маленькой победой», — цитирует Моравеца Aktualne.