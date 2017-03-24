Шлезингр: У меня есть информация, что по допингу в России будут ещё свидетели

«Лишение чемпионата мира 2021 года — это небольшая пощёчина русским, чтобы они видели — нельзя всё получить благодаря деньгам и влиянию. Им сначала нужно решить проблемы, а потом возвращаться к биатлонным стартам.



У меня есть информация, что по допингу в России будут ещё свидетели. Они предоставят новые данные», — цитирует Шлезингра Aktualne.