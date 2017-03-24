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24 марта 2017, 13:17 | Биатлон | Чемпионат.com

Шлезингр: У меня есть информация, что по допингу в России будут ещё свидетели

Чешский биатлонист Михал Шлезингр прокомментировал решение Международного союза биатлонистов лишить Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года и сообщил, что ожидает новых свидетельств о допинге в российском спорте.

«Лишение чемпионата мира 2021 года — это небольшая пощёчина русским, чтобы они видели — нельзя всё получить благодаря деньгам и влиянию. Им сначала нужно решить проблемы, а потом возвращаться к биатлонным стартам.

У меня есть информация, что по допингу в России будут ещё свидетели. Они предоставят новые данные», — цитирует Шлезингра Aktualne.
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