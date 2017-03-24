Есть ли в биатлоне блат? Почему нужно следить за чемпионатом России

Кого возьмут в сборную?

На 80 процентов состав команды в предолимпийский сезон уже определён по результатам главных международных стартов, однако последние вакансии в команде будут разыграны именно на чемпионате России, и история знает немало примеров, когда именно здесь в последний момент люди пробивали себе путь в главную команду страны. Есть, впрочем, и обратные примеры, когда единственный яркий всплеск в конце сезона на следующий год не оправдывал авансов, и тренеры в таком спортсмене разочаровывались. Наверное, поэтому многократные призёры чемпионатов России братья Боярских так и не попали в первую сборную. Ведь в биатлоне есть «декабристы», а есть «подснежники».

Чёткий критерий для попадания на централизованную подготовку есть только один — это победа в общем зачёте Кубка России. Сейчас в нём лидируют Максим Буртасов и Виолетта Закурдаева. Многим из вас знакомы эти имена? Но по результатам чемпионата России, гонки которого имеют двойной очковый вес, всё может поменяться. Кроме того, победы в олимпийских дисциплинах и пары личных медалей обычно бывает достаточно для попадания в сборную. Исключения могут быть лишь для таких персонажей, как Алексей Вольчук, который восемь лет назад выиграл спринт в 33 года и ни до, ни после этого ничего не показывал.

Дуэль регионов

В своё время мы рассуждали о том, как выглядел бы биатлон, будучи клубным видом спорта. Легче всего это представить именно на примере чемпионата России, где также есть свои трансферы (с недавнего времени с прописанной правилами денежной компенсацией), клубы-олигархи, клубы-доноры и, конечно же, дерби, куда без них. Только всё это происходит на базе региональных команд, которых более 20. По регламенту четыре ведущих региона по рейтингу (внутреннему аналогу Кубка наций) могут заявлять на гонки двойную квоту — по восемь человек. Остальные вправе выставить на старт только по четыре спортсмена.

Главным биатлонным противостоянием последних двух десятилетий является битва Тюмени и Ханты-Мансийска. Её исход всегда напоминает перетягивание каната. Стоит одному региону выйти вперёд, как другой тут же перехватывает инициативу. Сейчас, по итогам шести гонок, в неолимпийских дисциплинах Югра ведёт с разгромным счётом 6:0, но в бой ещё не вступали главные ударные силы. Так, в женской эстафете Виролайнен, Слепцова и Шумилова будут рубиться со Старых, Сливко и Услугиной, а в мужской Волков и Пащенко попытаются остановить Гараничева с Логиновым. А уж какой замес по-крупному нас ждёт в смешанных дисциплинах.

Новые дисциплины

В чемпионате России есть такие виды гонок, которые вы и представить не могли. Например, знаете, чем отличаются суперспринт от суперпреследования, сколько километров и огневых рубежей в биатлонном марафоне? Они, конечно, не входят в основную программу, но медали там будут разыграны в заключительных гонках в Тюмени. Кроме того, набирающие популярность смешанные дисциплины впервые пройдут в основной программе при участии сильнейших.

Все ли достойные в сборной

В болельщицких кругах ходит такая легенда, что настоящих талантов зажимают и не пускают в сборную, а там годами находятся блатные бездарности. Достоверность её примерно такая же, как миф о лохнесском чудовище или снежном человеке. Но вот поди ж докажи обратное. Впрочем, чемпионат России даёт действительно единственную, пусть и не совсем объективную возможность сравнить тех, кто готовился в национальной команде с претендентами из юниоров, мечтающих согнать их с насиженных и мест и целенаправленно подводивших себя к последнему старту. Сделаю прогноз: в большинстве противостояний победят «сборники», а тех, кто бросит им вызов, обязательно отметят в олимпийский сезон.

Деревенский биатлон

Само село Уват и стадион имени Александра Тихонова — места достойные для посещения любого болельщика. Кстати, здесь же функционирует музей Александра Ивановича с его знаменитым пиджаком и другими ценными экспонатами. Завсегдатаи выездов, пробившие туда путь, могут повесить единственный в истории Увата памятный значок о чемпионате России с участием Бьорндалена на самое видное место и гордиться им всю жизнь. Наверное, это самое экзотическое место, где великий норвежец выходил на старт.

Чем примечателен Уват? Часть его жителей может добраться на стадион, только перейдя Иртыш пешком или переехав на машине (в конце марта обычно это допускается). А также тем, что здесь на фоне явной глубинки стоит роскошная газпромовская гостиница «Гранд отель Уват». А ещё это место последней битвы весны с зимой. Днём светит солнце и стучит капель, а ночью мороз за минус десять. Как истинным ценителям биатлона не заглянуть на эту кухню.

Кстати, для этого совсем не обязательно ехать в этот Уват. Достаточно посмотреть трансляции на канале «Матч ТВ» и открыть любимый спортивный портал. Прежде чем писать эти строки, наш корреспондент уже собрал вещи и готовится отправиться в заключительную биатлонную командировку этого сезона, которая, кстати, станет круглой дважды — 10-й в сезоне и 90-й в карьере.