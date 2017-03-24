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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29190079/
24 марта 2017, 12:36 | Биатлон | БЕЛТА

Домрачева и Бьорндален станут почетными гостями Кубка Анны Богалий в Мурманске

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален станут почетными гостями финального этапа Кубка Анны Богалий, который стартовал в Мурманске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трехкратная олимпийская чемпионка вместе с супругом планируют прибыть на соревнования для подрастающего поколения лучших юных биатлонистов России 25 марта и вместе с Анной <span class=error>Богалий</span> примут участие в церемонии награждения абсолютных чемпионов Кубка. Увеличить
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Трехкратная олимпийская чемпионка вместе с супругом планируют прибыть на соревнования для подрастающего поколения, лучших юных биатлонистов России, 25 марта, и вместе с Анной Богалий примут участие в церемонии награждения абсолютных чемпионов Кубка. Кстати, в первый день соревнований воспитанница Новополоцкой школы биатлона Карина Ануфриенко завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на 7,5 км среди атлетов 2000—2001 гг. р.

В предстоящие дни соревнований спортсменов ожидают спринт, масс-старт и смешанные эстафеты.

Кубок Анны Богалий — масштабные соревнования по биатлону, которые проходят в четыре этапа в разных городах России. Будущие звезды биатлона соревнуются в четырех возрастных категориях. Организаторы проводят турнир на высоком уровне, который соответствует критериям Международного союза биатлонистов и проходит под девизом: «Соревнования детские — подход взрослый!».

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