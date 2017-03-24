Четвёрка Йоханнеса Бё выиграла эстафету на чемпионате Норвегии
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Му-и-Ране стартовал чемпионат Норвегии по биатлону.
23 марта состоялись эстафетные гонки. В частности, в мужской эстафете победила четвёрка с участием Йоханнеса Бё.
Биатлон. Чемпионат Норвегии. Му-и-Рана
Мужчины. Эстафета
1. Согн и Фьюрдане-1 (Ярле Митйель Йорвен, Уле Мартин Эрдал, Ховард Бугетвейт, Йоханнес Бё) — 1:19.07,3 (0 штрафных кругов).
2. Сер-Тренделаг-1 (Уле Андреас Флоттен, Андреас Квам, Андреас Варнес, Эмиль Хегле Свендсен) — +0,1 (0).
3. Бускеруд-1 (Мартин Лидланд, Ветле Шоста Кристиансен, Эрленд Бьонтегорд, Хенрик Сагосен Смеби) — +1.45,0 (0).
Женщины. Эстафета
1. Осло и Акерсхус-2 (Рикке Андерсен, Текла
2. Осло и Акерсхус-1 (Кайя Вёйен Николайсен, Фанни Хорн Биркеланд, Ингрид Ланмарк Тандревольд) — +24,6 (2).
3. Опплан-1 (Каролине Кноттен, Марен Вангенстеен, Сигрид Бильстад Неросен) — +2.18,5 (1).
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