Чешская биатлонистка Коукалова отказалась ехать в Тюмень

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«Я сказала ему, что прикладывается недостаточно усилий для решения допинговой проблемы. Мы говорили также о том, почему у Тюмени осталось право на проведение этапа Кубка мира на следующий год. Почему он ничего не сделал, когда Россия замешана в таком скандале. Я сказала, если гонки в следующем сезоне будут в Тюмени, то я точно не поеду туда», — заявила Коукалова.

В декабре прошлого года спортсменка поддержала президента Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзу, который заявил, что обсудит с федерациями других стран шаги по лишению Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года. По его мнению, такая мера необходима из-за допинг-скандала, возникшего в российском биатлоне после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Тюмень должна была принять предпоследний этап Кубка мира в завершившемся сезоне, но Союз биатлонистов России добровольно отказался от соревнований, которые были перенесены в финский Контиолахти.