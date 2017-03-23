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23 марта 2017, 15:42 | Биатлон | ТАСС

Тихонов: Биатлонистка Коукалова пиарит себя, критикуя Россию и IBU

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова занимается самопиаром, критикуя руководство Международного союза биатлонистов (IBU) и призывая отнять у России право на проведение международных турниров. Об этом ТАСС заявил член правления Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

<em>МОСКВА 23 марта. /ТАСС/.</em> Чешская <span class=error>биатлонистка</span> <span class=error>Габриэла</span> Коукалова занимается <span class=error>самопиаром</span> критикуя руководство Международного союза биатлонистов (IBU) и призывая отнять у России право на проведение международных турниров. Об этом ТАСС заявил член правления Союза биатлонистов России (<span class=error>СБР</span>) четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Увеличить
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В четверг было опубликовано интервью Коукаловой, в котором двукратная чемпионка мира рассказала, что не согласна с антидопинговой политикой, которую проводит президент IBU Андерс Бессеберг, и сообщила о нежелании участвовать в следующем году в этапе Кубка мира в Тюмени.

«Коукаловой выгодно пиарить себя, ведь в Чехии она получает очень большие деньги от спонсоров. Потому и бьется за то, чтобы отобрать у нас чемпионат мира и передать его в Нове-Место. Я бы ей посоветовал заниматься своим непосредственным делом, а все эти вопросы оставить президенту национальной федерации, который, в свою очередь, должен контролировать ситуацию», — сказал Тихонов.

«С Иржи Хамзой (глава Союза биатлонистов Чехии — прим. ТАСС), кстати, мы пожали друг другу руки и договорились, что больше этой ерундой заниматься не будем. Так что пусть Коукалова занимается своим делом. Всевышний все видит и может отнять результаты в будущем году», — добавил он.

Коукалова отказалась подавать руку Бессебергу во время цветочной церемонии после спринта на заключительном в сезоне этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Собеседник агентства считает, что за такой поступок спортсменку следовало бы наказать. «Надо учиться себя вести. Я бы за это дисквалифицировал», — подчеркнул он.

Исполком IBU перед стартом февральского чемпионата мира перенес рассмотрение вопроса ужесточения антидопинговых правил, на чем настаивали многие биатлонисты. Кроме того, исполком организации отнял у Тюмени право на проведение чемпионата мира 2021 года, однако такое решение российская сторона считает нелегитимным, поскольку этот вопрос находится исключительно в компетенции конгресса IBU.
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