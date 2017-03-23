Лидер сборной Чехии назвала главу мирового биатлона «актером»
Чешка Габриэла Коукалова заявила, что президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг является одним из лучших актеров, которых она встречала.
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В интервью iSport.cz лидер сборной Чехии Габриэла Коукалова назвала президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга актером. По ее словам, норвежец всегда отвечает заученными фразами.
На прошлой неделе во время цветочной церемонии после спринта этапе Кубке мира в Холменколлене Коукалова отказалась пожать руку Бессебергу. По мнению двукратной чемпионки мира, занявшей в гонке четвертое место, глава IBU недостаточно жестко борется с допингом.
«В разгар допингового скандала Бессберг повел себя неадекватно. Мне его поведение показалось похожим на насмешку. После того, как я отказалась пожать ему руку, он при первой же возможности нашел меня. Мы долго стояли у входа в гостиницу и спорили о том, что делается для борьбы с допингом.
Бессеберг — один из лучших актеров, которых я
В январе Коукалова выразила недоверие всей сборной России по биатлону. По ее мнению, команды, которые не уважают антидопинговые правила, не должны принимать участие в розыгрыше Кубка мира. Чешка рассказала, что не верит никому из россиян, в том числе и лидеру команды Антону Шипулину.
На Олимпиаде-2014 в Сочи Коукалова выиграла две серебряные медали — в
9 декабря 2016 года была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агнетства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. По данным комиссии, на Олимпиаде в Сочи несколько десятков
Макларен не назвал публично имена спортсменов, которые подозреваются в манипуляциях с пробами. Данные переданы в международные спортивные федерации, а также в Международный олимпийский комитет (МОК).
МОК на следующий день после публикации доклада Макларена объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи. Спортивные федерации объявили о временном отстранении россиян, упомянутых в докладе Макларена, до окончания расследования.
IBU сообщил, что в применении допинга подозревается 31 российский спортсмен. В том числе в докладе Макларена упомянуты два российских биатлониста, выступивших на Играх-2014 в Сочи. Оба были отстранены от учаcтия в соревнованиях. Также у России отняли чемпионат мира 2021 года, право проведения которого выиграла Тюмень, чемпионат мира среди юниоров и юношей (должен был состояться в феврале 2017 года в Острове), и этап Кубка мира, который должен был пройти в марте 2017 года в Тюмени.
IBU не назвал имена отстраненных спортсменов, однако, по сведениям La Gazzetta dello Sport, речь идет об Ольге Вилухиной и Яне Романовой. Обе спортсменки уже завершили карьеру.
21 января в Антхольце прошло заседание исполкома IBU, на котором обсуждалась вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена. На
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