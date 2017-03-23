Лидер сборной Чехии назвала главу мирового биатлона «актером»

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В интервью iSport.cz лидер сборной Чехии Габриэла Коукалова назвала президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга актером. По ее словам, норвежец всегда отвечает заученными фразами.

На прошлой неделе во время цветочной церемонии после спринта этапе Кубке мира в Холменколлене Коукалова отказалась пожать руку Бессебергу. По мнению двукратной чемпионки мира, занявшей в гонке четвертое место, глава IBU недостаточно жестко борется с допингом.

«В разгар допингового скандала Бессберг повел себя неадекватно. Мне его поведение показалось похожим на насмешку. После того, как я отказалась пожать ему руку, он при первой же возможности нашел меня. Мы долго стояли у входа в гостиницу и спорили о том, что делается для борьбы с допингом.

Бессеберг — один из лучших актеров, которых я когда-либо встречала. Если бы его увидели профессиональные актеры из США, они бы испугались конкуренции. Он всегда знает, что говорить и повторяет одно и то же. Это просто смешно. Сейчас он пообещал мне, что этапа Кубка мира в России не будет, и что по отношению к нарушителям антидопингового законодательства будут применены дополнительные санкции. Интересно, сможет ли он выполнить свои обещания. В Тюмень я в любом случае не поеду, — заявила Коукалова.

В январе Коукалова выразила недоверие всей сборной России по биатлону. По ее мнению, команды, которые не уважают антидопинговые правила, не должны принимать участие в розыгрыше Кубка мира. Чешка рассказала, что не верит никому из россиян, в том числе и лидеру команды Антону Шипулину.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Коукалова выиграла две серебряные медали — в масс-старте и смешанной эстафете. На ЧМ-2015 года она завоевала золото в смешанной эстафете, а на ЧМ-2017 показала лучший результат в спринте. В прошлом сезоне Коукалова стала победительницей общего зачета Кубка мира, а в этом году заняла второе место.

9 декабря 2016 года была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агнетства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. По данным комиссии, на Олимпиаде в Сочи несколько десятков допинг-проб российских спортсменов были подвергнуты манипуляциям. В том числе речь идет и о подмене проб.

Макларен не назвал публично имена спортсменов, которые подозреваются в манипуляциях с пробами. Данные переданы в международные спортивные федерации, а также в Международный олимпийский комитет (МОК).

МОК на следующий день после публикации доклада Макларена объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи. Спортивные федерации объявили о временном отстранении россиян, упомянутых в докладе Макларена, до окончания расследования.

IBU сообщил, что в применении допинга подозревается 31 российский спортсмен. В том числе в докладе Макларена упомянуты два российских биатлониста, выступивших на Играх-2014 в Сочи. Оба были отстранены от учаcтия в соревнованиях. Также у России отняли чемпионат мира 2021 года, право проведения которого выиграла Тюмень, чемпионат мира среди юниоров и юношей (должен был состояться в феврале 2017 года в Острове), и этап Кубка мира, который должен был пройти в марте 2017 года в Тюмени.

IBU не назвал имена отстраненных спортсменов, однако, по сведениям La Gazzetta dello Sport, речь идет об Ольге Вилухиной и Яне Романовой. Обе спортсменки уже завершили карьеру.