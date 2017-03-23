Бессеберг: Чешская биатлонистка Коукалова была не в курсе всей ситуации в IBU
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что пообщался с чешкой Габриэлой Коукаловой и объяснил ей ситуацию в организации после того, как она намеренно отказалась пожимать ему руку во время цветочной церемонии на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Его слова приводит телеканал TV2.no.
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Коукалова утверждала, что Бессеберг не думает о спортсменах и их правах, а также не стремится создать условия лучше.
«Для меня это (поведение Коукаловой) не проблема, — сказал Бессеберг. — Я понял, что она не была в курсе всего того, что мы сделали, и, когда я объяснил, она поняла ситуацию лучше. Мы создали группу экспертов, провели много дополнительных совещаний, дисквалифицировали трех человек и лишили Россию чемпионата мира в 2021 году».
«Проблема с докладом Макларена в том, что существует мало материальных доказательств. Для тех, кто прочитал только короткую версию, легко говорить, что нужно устранить русских, но я должен иметь факты», — добавил президент IBU.
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