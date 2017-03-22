Шипулин и Акимова возглавляют рейтинг СБР после международного сезона
По итогам завершившегося международного сезона лидером рейтинга СБР остался представитель Свердловской области Антон Шипулин (1768 очков), сообщает официальный сайт СБР.
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Евгений Гараничев из Тюменской области занимает перед чемпионатом России второе место (1367), а замыкает тройку лучших москвич Максим Цветков (1360).
Татьяна Акимова из Чувашии
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