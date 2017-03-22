Шипулин и Акимова возглавляют рейтинг СБР после международного сезона

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Главный тренер сборной России Александр Касперович заявил агентству «Р-Спорт», что не возражает против того, чтобы Антон Шипулин готовился к сезону-2017/18 по индивидуальной программе со своим личным тренером, но решение будет принято на совете Союза биатлонистов России (СБР).