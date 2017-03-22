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22 марта 2017, 21:19 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин и Акимова возглавляют рейтинг СБР после международного сезона

По итогам завершившегося международного сезона лидером рейтинга СБР остался представитель Свердловской области Антон Шипулин (1768 очков), сообщает официальный сайт СБР.

По итогам завершившегося международного сезона лидером рейтинга <span class=error>СБР</span> остался представитель Свердловской области Антон <span class=error>Шипулин</span> (1768 очков) сообщает официальный сайт <span class=error>СБР</span>. Увеличить
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Евгений Гараничев из Тюменской области занимает перед чемпионатом России второе место (1367), а замыкает тройку лучших москвич Максим Цветков (1360).

Татьяна Акимова из Чувашии по-прежнему возглавляет женский рейтинг (1300 очков). На второе место вышла Ирина Старых из Тюменской области (1147), которая обошла югорчанку Дарью Виролайнен (1127).
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Новости Биатлона

Касперович не против индивидуальной подготовки Шипулина, решение примут на совете СБР

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Главный тренер сборной России Александр Касперович заявил агентству «Р-Спорт», что не возражает против того, чтобы Антон Шипулин готовился к сезону-2017/18 по индивидуальной программе со своим личным тренером, но решение будет принято на совете Союза биатлонистов России (СБР).
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