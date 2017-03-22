Шипулин и Акимова возглавляют рейтинг СБР после завершения международного сезона
Антон Шипулин из Свердловской области и Татьяна Акимова из Чувашии удерживают лидирующие позиции в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) после завершения международного сезона-2016/17 в минувшее воскресенье, сообщается на официальном сайте СБР.
В активе Шипулина, возглавляющего мужской рейтинг СБР и завершившего Кубок мира-2016/17 на втором месте в общем зачете, 1768 очков. Евгений Гараничев из Тюменской области занимает перед чемпионатом России второе место (1367 баллов), а замыкает тройку лучших москвич Максим Цветков (1360).
На счету Акимовой, которая стала лучшей из россиянок в общем зачете Кубка мира в этом сезоне, заняв в нем 16-е место, 1300 очков. На второе место вышла Ирина Старых из Тюменской области (1147), которая обошла югорчанку Дарью Виролайнен (1127).
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