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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29166223/
22 марта 2017, 15:28 | Биатлон | Чемпионат.com

Дальмайер: Сейчас я ощущаю опустошённость

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, ставшая обладательницей Кубка мира, призналась, что по окончании сезона ощущает опустошённость.

На прошедшем чемпионате мира в Хохфильцене она завоевала пять золотых и одну серебряную медали.

«Сейчас я ощущаю опустошённость. Конечно, я очень рада завоеванию “Большого хрустального глобуса”, но сейчас уже не могу показать свои эмоции. Я не стремлюсь бить рекорды. Но если задуматься о том, как много медалей я завоевала, то ощущения очень приятные», — приводит слова Дальмайер SID.
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