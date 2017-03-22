Дальмайер: Сейчас я ощущаю опустошённость
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, ставшая обладательницей Кубка мира, призналась, что по окончании сезона ощущает опустошённость.
На прошедшем чемпионате мира в Хохфильцене она завоевала пять золотых и одну серебряную медали.
«Сейчас я ощущаю опустошённость. Конечно, я очень рада завоеванию “Большого хрустального глобуса”, но сейчас уже не могу показать свои эмоции. Я не стремлюсь бить рекорды. Но если задуматься о том, как много медалей я завоевала, то ощущения очень приятные», — приводит слова Дальмайер SID.
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