Дальмайер: Сейчас я ощущаю опустошённость

На прошедшем чемпионате мира в Хохфильцене она завоевала пять золотых и одну серебряную медали.



«Сейчас я ощущаю опустошённость. Конечно, я очень рада завоеванию “Большого хрустального глобуса”, но сейчас уже не могу показать свои эмоции. Я не стремлюсь бить рекорды. Но если задуматься о том, как много медалей я завоевала, то ощущения очень приятные», — приводит слова Дальмайер SID.