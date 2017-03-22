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22 марта 2017, 12:57 | Биатлон | Советский спорт

Габриэла Коукалова: Я не планирую завершать карьеру после Олимпиады-2018

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о своих дальнейших планах.

— Сейчас я очень много думаю о создании семьи. Но не планирую завершать карьеру после Олимпиады. Если почувствую, что у меня есть мотивация в биатлоне, что восстанавливаюсь после стартов как нужно, то считаю, что нужно продолжать этим заниматься, — рассказала Коукалова.

Напомним, Габриэла Коукалова стала обладательницей Большого хрустального глобуса по итогам сезона-2015/16. На чемпионате мира-2017 она стала золотой медалисткой в спринте.
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