Ростовцев: В олимпийский год в женской сборной должна быть одна группа

В Кубке наций мужская команда стала третьей, женская — седьмой.



«В этом году ребята сильно прибавили. Хорошо выступил Бабиков, у Цветкова были серьёзные результаты в первой части сезона, Александр Логинов вернулся в сборную в хорошей форме и сделал заявку на следующий год. Евгений Гараничев “проснулся” на последних этапах, не стал бы я сбрасывать со счетов и Алексея Волкова… Поэтому у мужской сборной — неплохие шансы на медали Олимпийских игр. Самое главное, что в сборной есть лидер, за которым все тянутся. Что было бы со сборной Франции, если бы там не было Фуркада? Я думаю, ничего. Поэтому здорово, что у нас есть Шипулин.



В женской сборной кроме Акимовой, у которой были неплохие выступления в конце декабря, никто себя не проявил. Проблеск Ирины Старых на чемпионате мира — единичное выступление, которое она не смогла подкрепить на этапах Кубка. Про остальных даже не хочется говорить. Не берусь судить, смог ли Валерий Медведцев изменить ситуацию в команде. Я всегда говорил, что разделение сборной на группы — путь в никуда. Внутренняя конкуренция съедает весь потенциал команды. Я считаю, что в олимпийский год в женской сборной должна быть одна группа», — цитируют Ростовцева «Известия».