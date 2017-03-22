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22 марта 2017, 9:26 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Ростовцев: Из женской команды могу выделить только Акимову

Бывший тренер сборной России Павел Ростовцев отметил, что женская команда в этом сезоне выступила провально.

Бывший тренер сборной России Павел Ростовцев отметил что женская команда в этом сезоне выступила провально. Увеличить
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По его словам, выделить можно только Татьяну Акимову.

— Кроме Акимовой, у которой были неплохие выступления в конце декабря, никто себя не проявил, — приводят «Известия» слова Ростовцева. — Проблеск Ирины Старых на чемпионате мира — единичное выступление, которое она не смогла подкрепить на этапах Кубке. Про остальных даже не хочется говорить. Не берусь судить, смог ли Валерий Медведцев изменить ситуацию в команде. Я всегда говорил, что разделение сборной на группы — путь в некуда. Внутренняя конкуренция съедает весь потенциал команды. Я считаю, что в олимпийский год в женской сборной должна быть одна группа.
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