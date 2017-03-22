Владимир Драчев: Я бы не обиделся, если бы Шипулин побил мой рекорд

Кроме того, бывший биатлонист не против, если лидер сборной России побьет его рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира. На счет Драчева 15 первых мест, у Шипулина на данный момент — десять.

— Я бы не обиделся, если бы Антон побил мой рекорд, — приводят «Известия» слова Драчева. — В следующем сезоне Шипулину исполнится 30 лет — самый расцвет для нашего вида спорта. Я очень хочу, чтобы он сначала стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке, а через год — чемпионом мира. Своей работой капитан нашей команды это заслужил.