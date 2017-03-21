38-летняя биатлонистка Тофалви объявила о завершении карьеры

«Я не уверена на 100%, но мне кажется, настал тот самый момент, когда пора утихомириться и обзавестись семьёй. Я знаю, что на носу Олимпийские игры, но я не уверена, что смогу выложиться настолько, насколько требует событие такого уровня.



Я люблю соревноваться и люблю лыжи больше всего на свете, так что наверняка буду скучать по всему этому. Но я точно не буду скучать по стрессам и постоянным путешествиям. Не могу дождаться, когда просто смогу побыть дома со своим парнем. Уверена, что пришёл момент всё изменить», — отметила Тофалви.