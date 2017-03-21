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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29156172/
21 марта 2017, 19:15 | Биатлон | Чемпионат.com

38-летняя биатлонистка Тофалви объявила о завершении карьеры

38-летняя румынская биатлонистка Ева Тофалви объявила о завершении карьеры, о чём сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

«Я не уверена на 100%, но мне кажется, настал тот самый момент, когда пора утихомириться и обзавестись семьёй. Я знаю, что на носу Олимпийские игры, но я не уверена, что смогу выложиться настолько, насколько требует событие такого уровня.

Я люблю соревноваться и люблю лыжи больше всего на свете, так что наверняка буду скучать по всему этому. Но я точно не буду скучать по стрессам и постоянным путешествиям. Не могу дождаться, когда просто смогу побыть дома со своим парнем. Уверена, что пришёл момент всё изменить», — отметила Тофалви.
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